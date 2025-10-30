Jardinería: las plantas que son un pulmón verde para el hogar y ayudan a respirar mejor

Es posible mejorar la calidad del aire en el hogar teniendo las plantas adecuadas. La jardinería de interior es mucho más que decoración. Se trata de una herramienta que bien utilizada ayudará a purificar el aire que respiramos más rápido.

Hay plantas que actúan como verdaderas aliadas naturales permitiendo que los pulmones estén sanos y el hogar lleno de vida. Con estas especies se podrá purificar el aire de manera natural.

Una de ellas es la Sansevieria (Lengua de suegra). Es una planta purificadora nocturna y tiene la característica de que absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno durante las horas de la noche. Es ideal para el dormitorio.

El potus es una de las plantas más populares de los jardines familiares Foto: Pixabay

Otro ideal desintoxicante y todo terreno es el potus. Es una planta colgante resistente y eficaz para capturar las toxinas del aire refrescando así los ambientes.

Tampoco puede faltar el helecho de Boston. Esta planta es una humidificadora natural. Funciona como una reguladora natural de la humedad ayudando a combatir la sequedad en los ambientes. Además, limpia los contaminantes aéreos más comunes.

La palma de areca no solo es elegante sino que aumenta los niveles de oxígeno en el ambiente. Es conocida por su capacidad para filtrar el dióxido de carbono. La ficus elástica también lucha contra los gases contaminantes y combate partículas que se acumulan en los espacios cerrados.

Con una de estas plantas en el dormitorio o en la sala principal tendrán una mejora significativa con el aire más fresco y menos sequedad ambiental.