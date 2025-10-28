Jardinería: las plantas con hojas exóticas que transformarán tu hogar

Hay plantas que tienen una belleza que es sobrenatural y las recomiendan los expertos en jardinería.

Los que están en el mundo de la jardinería y aman el reino vegetal señalan que hay joyas que trascienden la decoración y que se transforman en obras de arte. Hay plantas con hojas exóticas que embellecen cualquier espacio interior.

Jardinería Estamos hablando de plantas que tienen colores vibrantes, texturas que son únicas e intrincados dibujos. Al verlas da la impresión de que fueron pintadas a mano. Rodearse de ellas es una inyección de energía natural para el hogar.

Una de las plantas que se destaca es la que se conoce como planta pavo real, Calathea makoyana. Sus hojas parecen plumas pintadas con una combinación de verde oscuro, crema y color vino en el envés.

Otra de las recomendadas por los que saben de jardín es la Alocasia ‘Polly’. Se trata de una variedad que se distingue por sus nervaduras casi metálicas. Sus hojas con forma de flecha despliegan un verde intenso.

Por otra parte, el crotón, un clásico de las plantas exóticas, es una explosión cromática. Sus hojas muestran una paleta de colores vibrantes de amarillos, rojos, verdes y naranjas que van variando según la luz.