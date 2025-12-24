Jardinería: el truco viral con sal que está matando tu sansevieria

Los que saben de jardinería señalan que hay un truco para esa planta que la podría terminar matando.

En las redes sociales circulan muchos trucos de jardinería. Hay uno en especial que se promociona como un remedio casero contra las plagas, sin embargo esa práctica puede matar a la sansevieria conocida popularmente como lengua de suegra.

Jardinería En el mundo de los trucos virales para el jardín no todo es bueno. Hay una tendencia de echar sal a las macetas para fortalecer las plantas lo que produce el efecto contrario.

Si bien la lengua de suegra es una de las plantas más resistentes, la sal no es su aliada y puede ser su enemiga. La sal actúa como un agente deshidratante extremo. Esta planta prospera en suelos secos y no salinos.

La lengua de suegra es una gran aliada en los días de mucho calor Foto: Cross Creek Nurserey & Landscaping Jardinería. La sal no es una aliada de la planta. Cuando se aplica sal al sustrato de esta planta se altera el equilibrio químico del suelo y se bloquea la capacidad de la planta para absorber agua. Al echar sal se pueden quemar las raíces, las hojas pierden su verde vibrante y se vuelven amarillas.

Además, la sal provoca un cese del crecimiento porque la planta entra en un estado de estrés que detiene su desarrollo.