Jardinería: el secreto para lograr que el potus florezca en el interior

En el mundo de la jardinería hay trucos para ayudar a las plantas. Con dedicación y paciencia el potus puede florecer.

El potus sin dudas es una de las plantas más fieles y resistentes del hogar. Sin embargo, no muchos saben que es una planta que tiene la capacidad de florecer. Los amantes de la jardinería aseguran que alcanzar la floración es el máximo indicador de que está plena.

Secretos de jardinería Para que la planta florezca no solo alcanza con tener en cuenta los cuidados básicos sino que los expertos recomiendan recrear un entorno que imite su hábitat natural. La falta de luz es el principal obstáculo. Para tener flores necesita luz abundante.

POTUS B.jpg Jardinería. Un potus bien cuidado puede florecer. Por otro lado, un potus joven florecerá difícilmente. El proceso se da en ejemplares adultos que han logrado adaptarse al entorno a lo largo de los años. Para lograr que la planta esté en su mejor estado necesita un equilibrio en el mantenimiento.

Es necesario que el potus tenga una hidratación equilibrada asegurándose de que el sustrato no quede encharcado. Utilizar un sustrato aireado permitirá un drenaje rápido. Además se aconseja aplicar fertilizantes específicos durante la primavera y el verano para fortalecer su crecimiento.