Jardinería: el motivo por el cual el papel de aluminio puede ser el mejor amigo de las plantas

El papel de aluminio tiene muchos beneficios para las plantas que nadie conoce y los expertos en jardinería lo revelan.

En jardinería hay muchos consejos y trucos caseros para ayudar a las plantas a estar siempre radiantes. Lo importante es conocerlos y darse cuenta que de manera sencilla y económica se puede tener un jardín vigoroso. Solo se necesitará un rollo de papel de aluminio.

Trucos de jardinería Este truco con papel de aluminio viene ganando popularidad especialmente para las plantas de interior porque se pueden aprovechar las propiedades del metal para proteger, hidratar y potenciar el crecimiento de cada especie.

Papel aluminio: descubre las maneras de incorporarlo en diferentes tareas Foto: Freepik Jardinería. Un aliado para las plantas. Foto: Freepik En pocas palabras, se trata de una solución natural para repeler plagas y darle energía a las macetas. Por un lado, el papel de aluminio por su brillo y textura es desagradable para los pequeños invasores. Se pueden colocar tiras pequeños trozos en la superficie de la maceta para repeler hormigas, babosas y otros insectos.

Por otra parte,el aluminio es un material no poroso que actúa como una barrera aislante. De esa manera logra reducir la evaporación del agua, conserva la humedad y la frescura del sustrato por períodos más largos de tiempo beneficiando a las plantas.

El tercer beneficio para las plantas es que el papel de aluminio refleja la luz y potencia la fotosíntesis. Redirige la luz hacia la parte inferior y a las hojas más bajas de la planta. Ideal para plantas de interior que están en rincones poco iluminados.