James Cameron revela cómo habrías sobrevivido al Titanic

James Cameron tiene un plan audaz para burlar el destino helado del Titanic en 1912. El director de cine imagina escenarios donde la astucia vence a la tragedia de las aguas frías del norte. Según sus cálculos, la salvación requiere valentía y una decisión rápida antes de que el caos reine total.

El cineasta de la cinta más taquillera analiza el naufragio real ahora. En una charla explica qué haría él como un pasajero común allí. Mientras los de tercera clase quedan atrapados bajo la cubierta oscura hoy. Los de primera clase gozan de botes con mayor facilidad y rapidez.

Cameron plantea un juego mental con expertos sobre cómo evitar la muerte. Imagina ser un viajero del tiempo atrapado en el gigante de acero. Si sabes que el final llegará pronto debes actuar con mucha astucia. La mayoría de la gente guarda una esperanza ciega hasta el final.

Su consejo principal es saltar al agua helada junto a un bote. Aquel que espera sentado sobre la madera del barco firma su adiós. Lanzarse requiere un valor inmenso que pocos poseen en momentos de crisis. Nadar hacia una barca que zarpa asegura un lugar para seguir vivo.

Los marineros no tendrían más remedio que subirte a bordo de inmediato. Nadie mira a un hombre ahogarse mientras el Titanic aún flota allí. El bote número cuatro resulta ideal para esta maniobra arriesgada pero efectiva. Es un truco audaz que garantiza evitar el fondo del océano Atlántico.

Titanic Archivo

La fe en el barco insumergible fue la trampa mortal para muchos. El cineasta afirma que el miedo al agua detuvo a miles allí. Saber la verdad sobre el iceberg otorga una ventaja de vida ahora. Saltar temprano es la opción real cuando los lugares son escasos siempre.

Jack Dawson no tuvo este plan de escape en la pantalla grande. Su historia de amor terminó en una tabla de madera muy fría. Pero en el mundo de las hipótesis de Cameron todo es distinto. La supervivencia es un asunto de información y de rapidez física pura.

Más de mil quinientos seres humanos perdieron la vida en esa noche. El drama histórico fascina a las audiencias del siglo veintiuno por igual. Las palabras del director arrojan luz sobre un desastre que todos conocemos. Queda claro que el conocimiento previo cambia el resultado de todo evento.