Ideales para el verano: Decathlon vende zapatillas acuáticas por menos de $15.000

Con la llegada del verano en Argentina y el calor intenso que se siente en gran parte del país, muchas personas buscan refrescarse en ríos, lagos, playas y otros espejos de agua. En esos escenarios, el calzado habitual como las ojotas o las crocs no siempre resulta suficiente, especialmente cuando hay piedras, arena gruesa o superficies resbaladizas. Frente a esa necesidad, Decathlon , que lleva poco tiempo operando en el país, suma una alternativa práctica y económica. La cadena deportiva vende zapatillas acuáticas por menos de $15.000, pensadas para el uso en la playa y distintas actividades acuáticas, posicionándose como una opción accesible para el verano.

El modelo forma parte de la línea de calzado acuático de Decathlon y está diseñado para facilitar la movilidad en entornos húmedos, reducir la entrada de arena y ofrecer mayor agarre al caminar.

Las zapatillas acuáticas de Decathlon, identificadas en su catálogo como Escarpines 120, fueron diseñadas para la práctica de snorkel y excursiones acuáticas. Se colocan fácilmente en segundos y permiten moverse con mayor comodidad dentro y fuera del agua .

Las zapatillas acuáticas de Decathlon se posicionan como una opción económica frente a otros calzados para el agua.

Además, cuentan con una suela con tacos de 5 milímetros de grosor, pensada para mejorar la adherencia en superficies como arena húmeda o piedrecillas. Este tipo de calzado resulta útil no solo para la playa, sino también para actividades como kayak, canoa o stand up paddle, cada vez más populares durante el verano.

Desde Decathlon señalan que es posible caminar sobre rocas con este calzado acuático, aunque aclaran que la comodidad puede verse reducida en superficies muy irregulares o resbaladizas, especialmente si hay algas.

Talles, cuidados y mantenimiento del calzado acuático

En cuanto al calce, Decathlon recomienda elegir el número habitual, ya que las zapatillas acuáticas tienen un ajuste ceñido al pie. En caso de que el talle no resulte adecuado, el producto puede cambiarse en tienda.

Otro punto destacado es el mantenimiento. Las zapatillas acuáticas se pueden lavar en lavarropas a una temperatura máxima de 30 °C, utilizando un programa delicado y detergente común. El secado debe realizarse al aire libre, evitando la exposición directa al sol para preservar los materiales.

Las zapatillas acuáticas Escarpines 120 están disponibles en Decathlon por $13.000, con IVA incluido, y se ofrecen en distintos colores. Por su precio accesible, diseño funcional y variedad de usos, se presentan como una alternativa atractiva para quienes buscan calzado práctico para disfrutar del verano y los espejos de agua.