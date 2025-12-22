La Justicia ratificó el archivo de la investigación sobre Gerardo Milman en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo parcial del legajo que investigaba la presunta participación del Diputado del PRO Gerardo Milman en el intento de homicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La Sala I integrada por los camaristas Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revisaron la decisión de la magistrada María Eugenia Capucehtti, quien había archivado el expediente por considerar la “imposibilidad de proceder” respecto de Milman, pues a su entender se agotaron todas las medidas de prueba disponibles. En ese sentido, los jueces señalaron que luego de más de dos años de investigación, no se reunieron elementos probatorios suficientes para mantener abierta esa línea del expediente.

Tanto la querella representada por los abogados Jose Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal como el fiscal Carlos Rívolo habían apelado esa resolución, al entender que aún quedaban diligencias pendientes que podían aportar nuevos datos. No obstante, los camaristas concluyeron que los agravios planteados no alcanzaban para revertir lo decidido.

La llamada “Pista Milman”, es una línea de investigación derivada la causa del atentado que se inició cuando Jorge Abello, exasesor del antiguo legislador Marcos Cleri, afirmó haber escuchado a Gerardo Milman pronunciar la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, dos días antes del atentado, mientras se encontraba en el bar “Casablanca” junto a dos de sus colaboradoras.

Sin embargo, y tras el avance del expediente, esa hipótesis quedó cada vez más aislada. Según remarcaron los jueces, “todos los demás presentes en el bar citado fueron contestes en señalar que no escucharon la frase presuntamente proferida”. Por otra parte, la cámara recordó que el propio Abello está imputado en otra causa por falso testimonio. Paralelamente, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, asesoras de Milman, negaron de manera categórica cualquier vínculo del exdiputado con el atentado.

Asimismo, el análisis de los teléfonos celulares arrojo que no se hallaron mensajes, llamadas ni registros que permitieran sostener la acusación. El fallo, al que tuvo acceso MDZ destaca que “los aparatos de telefonía secuestrados no presentaron contenido que hubiera terminado siendo de relevancia para la investigación”, y que tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones arrojaron resultados útiles.

Incluso el celular que el propio Milman había aportado fue objeto de una pericia exhaustiva, que incluyó la búsqueda por palabras clave y la revisión manual de los datos almacenados. Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens “no se halló material de interés para la causa” y sobre las críticas formuladas por la querella en razón de la metodología empleada, los jueces recordaron que dichos planteos ya habían sido analizados y rechazados en resoluciones anteriores.

Sobre las medidas de prueba que aún reclamaban tanto la querella como la fiscalía, así como también el análisis de otros supuestos teléfonos o nuevas diligencias testimoniales, los camaristas Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que “no se advierte que las cuestiones aludidas por las acusaciones sean suficientes para conmover la decisión de primera instancia”, y añadieron que insistir con nuevas pruebas “resultaría inoficiosa” frente al peso del material ya incorporado.

Por su parte, el juez Mariano Llorens señaló que desde el inicio consideró que no correspondía avanzar con medidas como el secuestro del celular de Milman, ya que “no existía en el sumario elemento alguno que otorgara un mínimo sustento” a la denuncia que dio origen a esta línea de investigación. A su criterio, la prueba acumulada incluso permitiría avanzar hacia el sobreseimiento definitivo del exdiputado.