Hortensias, camelias y gardenias: así se cuidan las plantas que aman la mayoría

En el mundo de la jardinería hay especies que parecen tener carácter propio. Las plantas acidófilas son un buen ejemplo: cuando encuentran el ambiente adecuado, responden con floraciones abundantes y hojas de un verde profundo. Por eso muchos aficionados y paisajistas las eligen para dar color a jardines urbanos,

Además, también en patios reducidos e incluso terrazas, donde cada maceta cuenta y se busca el máximo impacto visual con pocos ejemplares.

Se llama acidófilas a las plantas que necesitan crecer en sustratos con reacción ácida, es decir, con un pH por debajo de 7. En ese rango pueden absorber sin dificultad nutrientes como hierro, magnesio o manganeso, fundamentales para que el follaje se mantenga firme y sin manchas.

Cuando se las coloca en suelos ricos en cal o demasiado básicos , comienzan los problemas: hojas que se tornan amarillas, crecimiento lento y floraciones pobres. En la naturaleza suelen aparecer en zonas lluviosas y frescas, como bosques húmedos, sectores andinos o sierras con nieblas frecuentes.

Llevarlas al jardín de casa implica imitar, dentro de lo posible, ese contexto. En macetas o canteros conviene usar sustratos con buena proporción de materia orgánica y sin aporte de cal. Si el terreno original es calcáreo, se puede mejorar mezclando turbas ácidas, corteza de pino triturada o pequeñas dosis de azufre agrícola, siempre siguiendo recomendaciones técnicas. Controlar el pH cada tanto y observar el color del follaje ayuda a corregir a tiempo.

Las favoritas para llenar de color el jardín

Entre las acidófilas más conocidas están las hortensias. Además de sus inflorescencias grandes y llamativas, tienen una particularidad que fascina a los jardineros: el tono de las flores puede variar según la acidez del suelo, con gamas azules marcadas en medios más ácidos y rosas o violáceas cuando el pH se acerca a lo neutro. Las camelias, en cambio, aportan flores elegantes desde finales del otoño hasta bien entrada la primavera, siempre que se ubiquen en semisombra y con humedad constante.

Rododendros y azaleas forman parte del mismo grupo botánico y funcionan muy bien en borduras, macizos y rincones frescos del jardín. Su floración masiva en tonos rosados, blancos o púrpuras llena de color espacios que el resto del año lucen discretos.

Las gardenias suman un plus: su perfume intenso, ideal para patios y balcones donde se disfrutan a corta distancia. También integran la lista helechos, magnolias y arbustos productivos como los arándanos, que combinan valor ornamental y cosecha de frutos. En conjunto, estas especies aportan volumen, texturas variadas y una paleta de colores que transforma espacios chicos en rincones muy expresivos.

Cuidados clave y errores que conviene evitar

Para que las acidófilas prosperen, el sustrato debe ser esponjoso, bien aireado y con un drenaje correcto. No soportan el encharcamiento, pero tampoco los períodos largos de sequía. Lo ideal es mantener el suelo siempre ligeramente húmedo, usando de ser posible agua de lluvia o de baja dureza para no sumar cal de manera constante. En climas con veranos intensos, una capa de acolchado orgánico ayuda a conservar la humedad y a proteger las raíces del calor.

La fertilización también requiere atención. Existen productos formulados específicamente para este tipo de plantas, que incluyen hierro quelatado, azufre y materia orgánica adecuada. Se aplican sobre todo en primavera y a comienzos del otoño, cuando la planta está en pleno crecimiento.

Además, conviene situarlas en lugares con luz filtrada, resguardadas del viento fuerte y protegidas ante heladas intensas. Entre los errores más habituales se cuentan regar con agua muy calcárea, dejar años el mismo sustrato sin renovarlo, usar abonos genéricos con alto contenido de sales que alteran el pH y exponerlas al sol directo durante muchas horas, lo que termina por quemar pétalos y hojas.

Elegir plantas acidófilas para el jardín es apostar por un estilo de cultivo algo más cuidadoso, pero muy gratificante. Con un poco de atención al suelo, al riego y a la ubicación, hortensias, camelias, azaleas y gardenias responden con una presencia escénica difícil de igualar, incluso en patios pequeños o balcones urbanos.