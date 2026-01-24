Hervir cáscara de limón con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan cada vez más

El limón aporta frescura al ambiente de casa mientras el aroma especiado de la canela combate olores de frituras o tabaco.

Hervir cáscara de limón con canela es un truco casero que ganó popularidad en los últimos meses por su simpleza y efectividad. Esta combinación natural ayuda a neutralizar malos olores, perfumar ambientes y generar una sensación de limpieza.

Adiós a los malos olores gracias a la combinación de limón y canela El principal uso de este método es la eliminación de olores intensos. El vapor que se libera al hervir la cáscara de limón, combinado con el aroma especiado de la canela, resulta eficaz para combatir aromas de frituras, humedad, tabaco o encierro. Por eso, muchas personas lo utilizan después de cocinar o para refrescar ambientes cerrados.

canela limon Esta combinación de ingredientes ayuda a eliminar el olor a encierro, tabaco y humedad. Foto: Archivo Otro de los motivos por los que se recomienda es su capacidad para aromatizar la casa de forma natural. Funciona como una olla aromática que deja un perfume agradable y persistente, aportando una sensación inmediata de frescura y limpieza. A diferencia de los aerosoles, no satura el ambiente ni deja residuos químicos.

Beneficios de este método natural Entre sus beneficios se destaca que es una alternativa ecológica y accesible. Se prepara con ingredientes habituales de la cocina y no implica un gasto adicional. Además, el líquido que queda tras el hervor puede utilizarse para limpiezas ligeras de superficies, aunque no reemplaza a los desinfectantes tradicionales cuando se necesita una higiene profunda.