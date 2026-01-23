Poner limón en el microondas: por qué lo recomiendan cada vez más

Limón y microondas: el truco casero más recomendado para limpiar, desodorizar y cuidar el electrodoméstico de forma natural.

El uso del limón en el microondas se convirtió en uno de los trucos caseros de limpieza más recomendados en el hogar. Esta práctica sencilla y económica es valorada por su eficacia para limpiar, desodorizar y mantener el electrodoméstico en mejores condiciones, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Por qué se recomienda este truco de limpieza Uno de los principales motivos por los que se aconseja colocar limón en el microondas es su poder para aflojar la suciedad acumulada. Al calentar un recipiente con agua y rodajas de limón durante algunos minutos, el vapor generado ayuda a despegar restos de comida y grasa adheridos a las paredes internas. Esto facilita la limpieza posterior con solo pasar un paño húmedo.

Además de su función limpiadora, el limón es ampliamente reconocido por su capacidad para neutralizar olores. Los aromas fuertes que suelen quedar en el microondas tras calentar ciertos alimentos se reducen notablemente gracias a los aceites naturales del cítrico. De esta manera, el electrodoméstico recupera un olor fresco y agradable en pocos minutos.

Otro beneficio asociado a este hábito es su carácter natural y sustentable. A diferencia de los limpiadores industriales, el limón no deja residuos químicos ni representa un riesgo para la salud. Por este motivo, muchas personas optan por este método, especialmente en hogares donde se prioriza el uso de productos ecológicos.