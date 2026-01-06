Harvard revela el plan real para reducir el colesterol

Vivir más sin colesterol: el secreto médico de Harvard. Arterias sanas: los tres cambios que Harvard exige para mejorar tu salud.

Tu salud cardíaca es frágil. El colesterol excesivo satura las arterias y genera riesgos graves para el corazón. Esta sustancia está en cada célula, pero el exceso en la sangre provoca infartos o accidentes cerebrovasculares. Harvard propone ajustes sencillos para mejorar tus niveles.

Harvard propone estos cambios para tu salud Las grasas resultan necesarias para el cuerpo humano. Sin embargo, existen diferencias importantes entre cada tipo de lípido. Las saturadas y trans elevan el colesterol malo de forma directa. Evitar estos elementos protege la estructura de los vasos sanguíneos.

plato-tazon-fuente-buda-verduras-legumbres-vista-superior_1150-42589.jpg Harvard aconseja el consumo asiduo de grasas de origen vegetal. Los aceites líquidos, el pescado azul y las nueces son opciones ideales. Estos productos aportan beneficios que reducen la presencia de grasa dañina. Las semillas también representan una alternativa saludable y muy económica.

La harina de avena es una opción más saludable Foto: Shutterstock La harina de avena es una opción más saludable Foto: Shutterstock La fibra soluble actúa como un filtro en el intestino. Esta sustancia atrapa partículas de grasa antes de que entren al flujo. La avena es un ejemplo perfecto para iniciar el día bien. Las frutas y verduras frescas también aportan grandes cantidades de fibra.