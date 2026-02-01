Furor: para qué sirve mezclar jabón blanco, bicarbonato de sodio y agua oxigenada

En el mundo de la limpieza del hogar no siempre hay que acudir a productos caros para obtener buenos resultados. Existe una mezcla potente que no es muy difundida que se logra con bicarbonato de sodio , agua oxigenada y jabón blanco.

Con estos tres productos se puede obtener una pasta limpiadora que puede desinfectar, blanquear y remover la grasa persistente sin necesidad de recurrir a químicos industriales.

La clave de esto reside en que el bicarbonato de sodio es un gran desodorizante y desengrasante natural, el agua oxigenada ayuda a potenciar el blanqueado y el jabón blanco ayuda a desprender la suciedad más rebelde.

Esta pasta sirve para renovar el calzado y dejar las zapatillas blancas como nuevas . También elimina el moho de las juntas de azulejos, el sarro y la grifería. Ayuda a eliminar manchas que a veces los lavados convencionales no logran quitar.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado de la limpieza.

Paso a paso

Para preparar esta fórmula infalible de limpieza se necesitarán dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una de agua oxigenada y una cucharada de jabón blanco rallado. Se mezcla todo hasta obtener una textura cremosa.

Para las juntas de los azulejos se aplica con un cepillo y se deja actuar quince minutos. Si el problema es una mancha en la ropa se deja actuar media hora antes de ir a la lavadora.