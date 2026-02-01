Furor: para qué sirve mezclar jabón blanco, bicarbonato de sodio y agua oxigenada
En el mundo de la limpieza productos como el bicarbonato de sodio son muy codiciados por sus efectivos resultados.
En el mundo de la limpieza del hogar no siempre hay que acudir a productos caros para obtener buenos resultados. Existe una mezcla potente que no es muy difundida que se logra con bicarbonato de sodio, agua oxigenada y jabón blanco.
El trío dinámico de limpieza
Con estos tres productos se puede obtener una pasta limpiadora que puede desinfectar, blanquear y remover la grasa persistente sin necesidad de recurrir a químicos industriales.
La clave de esto reside en que el bicarbonato de sodio es un gran desodorizante y desengrasante natural, el agua oxigenada ayuda a potenciar el blanqueado y el jabón blanco ayuda a desprender la suciedad más rebelde.
Esta pasta sirve para renovar el calzado y dejar las zapatillas blancas como nuevas. También elimina el moho de las juntas de azulejos, el sarro y la grifería. Ayuda a eliminar manchas que a veces los lavados convencionales no logran quitar.
Paso a paso
Para preparar esta fórmula infalible de limpieza se necesitarán dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una de agua oxigenada y una cucharada de jabón blanco rallado. Se mezcla todo hasta obtener una textura cremosa.
Para las juntas de los azulejos se aplica con un cepillo y se deja actuar quince minutos. Si el problema es una mancha en la ropa se deja actuar media hora antes de ir a la lavadora.