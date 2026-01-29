El escalofriante detalle de los 7 relojes que hace que esta serie de Netflix sea imposible de pausar

Netflix tiene una serie de tres episodios que la está rompiendo entre la audiencia de la plataforma.

En el marco del 50 aniversario del fallecimiento de Agatha Christie, Netflix hizo su jugada y aprovechó para lanzar una serie de tres episodios que es furor en la plataforma. Ideal para maratonear el fin de semana.

Netflix y un gran estreno Las Siete Esferas es una adaptación de uno de los relatos menos transitados, pero más vibrantes que se publicó originalmente en 1929.

serie Netflix la rompe con esta serie. “Cuando una lujosa fiesta en una mansión rural termina en muerte, una brillante aristócrata se lanza a descifrar el misterio. Adaptación de la novela de Agatha Christie”, señala la sinopsis de Netflix.

La trama de la serie transporta a la audiencia a Londres de 1925, una ciudad que bailaba al ritmo de la posguerra y el auge de las flappers. En ese momento la tranquilidad de la mansión de Lady Caterham se termina repentinamente cuando en una fiesta de la alta sociedad aparece el cuerpo sin vida de Gerry Wade.

Si bien todo parece un accidente doméstico, habrá un giro siniestro por un detalle bastante escalofriante: siete relojes alineados junto al cadáver. Eso despertará la curiosidad de Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, una joven aristócrata que decide romper con el protocolo de su clase para desentrañar una conspiración que salpica a las esferas más poderosas de Gran Bretaña.