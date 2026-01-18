Furor en Maipú: cómo conseguir ropa traída de Estados Unidos a 20 mil pesos el kilo

En el carril Rodríguez Peña hay un emprendimiento que está dando que hablar. Desde Estados Unidos llega la ropa a precios muy accesibles.

En Mendoza la venta de ropa por kilo se está transformando en un verdadero furor. Una familia local importó un sistema de ventas que es muy popular en Chile y actualmente lideran un emprendimiento que permite traer ropa de Estados Unidos por peso o en fardos cerrados.

Actualmente el negocio está ubicado en el carril Rodríguez Peña al 4.700. Este proyecto tiene vida desde hace dos meses y sus dueños apuntan a proveer con indumentaria de calidad a revendedores de ferias y a familias que buscan optimizar el presupuesto.

Precios de la ropa por kilo Para poder adaptarse al bolsillo de todos el negocio incorporó la venta por kilo por 20 mil pesos sin distinción del tipo de prenda. Originalmente el objetivo estaba puesto en la venta mayorista con fardos de 40 kilos con precios que iban desde los 320 mil pesos hasta los 900 mil pesos.

Para entender mejor de qué se trata en un kilo pueden entrar entre cinco y seis remeras, tres y cuatro pantalones y hasta cuatro vestidos.

La indumentaria que se vende por kilo viene de Estado Unidos y hay prendas nuevas con etiquetas y algunos de marcas reconocidas considerados premium. En tanto, la ropa usada está desinfectada y en perfectas condiciones.