Chau olor a humedad: el infalible truco casero para recuperar tus prendas este verano

En verano la ropa suele adquirir olor a humedad. Es por eso que existe un método casero para evitar este problema.

En el verano el sol es el protagonista de todo. Sin embargo, la humedad en el ambiente y el secado incorrecto pueden provocar un aroma desagradable en la ropa. Sin embargo, existe una solución económica que se ha vuelto viral por su efectividad.

La lucha contra la humedad en verano Cuando en verano hay mucha humedad se dificulta el secado de las prendas y les queda un olor que no es muy agradable. Ese olor a humedad se produce por la proliferación de bacterias y hongos cuando las fibras quedan húmedas mucho tiempo.

Ropa deportiva....jpg Adiós al olor a humedad en verano. Para evitar este problema se puede realizar una preparación con alcohol al 70%, o siete partes de alcohol y tres de agua, aceite esencial de lavanda o limón. Se coloca todo en un atomizador y se añaden diez gotas del aceite esencial.

Una vez que la solución está lista se cuelga la prenda en una percha y se debe rociar a 20 centímetros de distancia. No es necesario que la prenda quede empapada. Dejar la ropa en un lugar con corriente de aire o bajo el sol por quince minutos. El alcohol se evaporará con rapidez llevando las partículas que generan el mal olor.

Este truco funciona mejor en verano porque las altas temperaturas aceleran la evaporación del alcohol. A eso se suma que la radiación UV actúa como un desinfectante natural potenciado.