Fue a merendar al Palacio Duhau, mostró cuánto gastó y revolucionó TikTok
Un usuario mostró cuánto pagó por una merienda para dos personas en el Palacio Duhau. El ticket incluía cafés, tostadas y un croissant.
El Palacio Duhau es uno de los hoteles más exclusivos de Buenos Aires y está ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Además de sus espacios de alojamiento, el lugar cuenta con propuestas gastronómicas para quienes buscan tomar un café o disfrutar de productos de pastelería en un entorno de lujo.
Una merienda realizada allí llamó la atención en redes sociales. Leandro, un usuario de TikTok (@leandro_jacobo), compartió el ticket de una visita que hizo junto a otra persona y mostró cuánto pagaron por los productos que consumieron. El video rápidamente generó comentarios y comparaciones con otros precios de cafeterías porteñas.
Cuánto gastó en una merienda en el Palacio Duhau
Según el comprobante publicado, la merienda para dos personas incluyó dos cafés, cuatro tostadas y un croissant. Las tostadas costaron $9000 en total, mientras que el croissant tuvo un valor de $5400. Por su parte, cada café costó $7300.
De esta manera, la cuenta final llegó a $29.000. El usuario que compartió la experiencia consideró que el precio era razonable teniendo en cuenta el lugar. También destacó la atención recibida durante la visita al hotel y aseguró que fue uno de los aspectos que más valoró de la experiencia.
El video tuvo una fuerte repercusión en TikTok: superó los tres millones de reproducciones y alcanzó más de 347 mil “me gusta”. Entre los comentarios, los usuarios debatieron sobre los precios y compararon el costo de la merienda con el de otros establecimientos de Buenos Aires.
Además de los productos que consumió, Leandro mostró otros valores de la carta. Entre ellos aparecen el rol de canela, a $5400; el carrot cake, a $14.000; y el chocolate cake, a $16.000. También figuran el café latte a $7300, el macaron a $4100 y la cookie con chips a $14.000.