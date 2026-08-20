Un usuario mostró cuánto pagó por una merienda para dos personas en el Palacio Duhau. El ticket incluía cafés, tostadas y un croissant.

El Palacio Duhau es uno de los hoteles más exclusivos de Buenos Aires y está ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Además de sus espacios de alojamiento, el lugar cuenta con propuestas gastronómicas para quienes buscan tomar un café o disfrutar de productos de pastelería en un entorno de lujo.

Una merienda realizada allí llamó la atención en redes sociales. Leandro, un usuario de TikTok (@leandro_jacobo), compartió el ticket de una visita que hizo junto a otra persona y mostró cuánto pagaron por los productos que consumieron. El video rápidamente generó comentarios y comparaciones con otros precios de cafeterías porteñas.

Cuánto gastó en una merienda en el Palacio Duhau Según el comprobante publicado, la merienda para dos personas incluyó dos cafés, cuatro tostadas y un croissant. Las tostadas costaron $9000 en total, mientras que el croissant tuvo un valor de $5400. Por su parte, cada café costó $7300.

De esta manera, la cuenta final llegó a $29.000. El usuario que compartió la experiencia consideró que el precio era razonable teniendo en cuenta el lugar. También destacó la atención recibida durante la visita al hotel y aseguró que fue uno de los aspectos que más valoró de la experiencia.

Fue a merendar al Palacio Duhau, mostró cuánto gastó y revolucionó TikTok Leandro Jacobo TikTok El video tuvo una fuerte repercusión en TikTok: superó los tres millones de reproducciones y alcanzó más de 347 mil “me gusta”. Entre los comentarios, los usuarios debatieron sobre los precios y compararon el costo de la merienda con el de otros establecimientos de Buenos Aires.