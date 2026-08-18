Comenzó la construcción del hotel de lujo de los dueños del Palacio Duhau en Mendoza

El proyecto que marcará el desembarco de la familia propietaria del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires en Mendoza ya entró en una nueva etapa. A poco más de un año de su presentación, comenzó la construcción del hotel que será el corazón de Reserva Alto Agrelo, el desarrollo que los Scalesciani llevan adelante junto a la familia mendocina David en Luján de Cuyo.

Según confirmó a MDZ Rubén David, miembro de Familia David y uno de los propietarios del emprendimiento donde ya funciona Casa David Wine & Horses , las obras ya atravesaron una de las primeras etapas de ejecución. “Hace dos meses comenzamos y ya se terminó la etapa de movimiento de suelo y se está empezando la construcción de la obra gruesa. Ha sido duro, pero seguimos empujando”, señaló David.

El avance modifica así el cronograma presentado originalmente por los desarrolladores, pero le da continuidad a uno de los proyectos de alta gama que más expectativas genera en Mendoza. En marzo de 2025, cuando se anunció formalmente Reserva Alto Agrelo, la previsión era que la construcción del hotel comenzara durante el último trimestre de ese año y que demandara alrededor de dos años hasta su inauguración.

La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 25 millones y representa la primera apuesta del Palacio Duhau en el interior del país. El emprendimiento se desarrolla sobre un predio de más de 400 hectáreas y suma distintas unidades de negocio vinculadas con la hotelería, el real estate, el vino y las experiencias ecuestres.

El futuro establecimiento será Casa Duhau, un hotel de destino cinco estrellas pensado para instalar una propuesta de alta gama fuera del circuito urbano tradicional de Mendoza. El proyecto contempla 40 villas de lujo, todas orientadas hacia la Cordillera de los Andes, además de 12 suites ejecutivas ubicadas en el edificio principal. La construcción tendrá un solo piso, aunque estará elevada para potenciar las vistas del entorno. Justamente esa elevación fue la que se consiguió con la etapa de movimiento de suelo que ya se completó.

La propuesta fue concebida para captar a un visitante que busca naturaleza, vino y montaña sin resignar los servicios de la hotelería internacional. Entre los espacios previstos figuran dos restaurantes -uno de ellos de fine dining-, cava, piscina, gimnasio, spa, espacios para reuniones y miradores panorámicos, además de lagunas y espejos de agua.

La propuesta apunta a que el hotel funcione como un destino en sí mismo, en línea con el concepto que los desarrolladores definieron para Reserva Alto Agrelo. Actualmente, el sitio oficial del proyecto presenta a Casa Duhau como un hotel de 40 villas de lujo con vistas al Cordón del Plata y al volcán Tupungato.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la presentación de Reserva Alto Agrelo e hizo un elogio al sector privado mendocino. Foto: Reserva Alto Agrelo

Los lotes también avanzan

Mientras la obra del hotel entra en su etapa de construcción, la pata inmobiliaria del proyecto también comenzó a tomar forma. “Con la parte de los lotes ya se empezó la venta y estamos trabajando. Ya se hizo la apertura de calle, las instalaciones de agua y empezamos con la parte de electricidad. Seguimos avanzando con el proyecto”, explicó David.

La propuesta residencial comprende 116 chacras premium, distribuidas en un desarrollo de 88 hectáreas, con superficies de entre 5.000 y 10.000 metros cuadrados. Los propietarios podrán acceder a una membresía vinculada con las experiencias y servicios de Casa Duhau.

La comercialización de los lotes comenzó en junio de 2025 y el desarrollo fue planteado en tres etapas, con plazos estimados de 12, 18 y 24 meses. De esta manera, el proyecto avanza en paralelo en sus dos principales frentes: por un lado, la construcción del hotel que llevará la marca Duhau a Mendoza y, por otro, la urbanización y comercialización de las chacras residenciales.

Reserva Alto Agrelo

El desembarco de los dueños del Palacio Duhau

Reserva Alto Agrelo nació de la asociación entre la familia Scalesciani, propietaria de Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, y la familia David, con trayectoria empresarial en Mendoza y vinculada, entre otros negocios, a Casa David Wine & Horses. El proyecto busca integrar en un mismo ecosistema distintas actividades: hotelería de lujo, viviendas de alta gama, producción vitivinícola y experiencias ecuestres.

La pata vitivinícola está representada por Bodega Agrelia, una bodega boutique vinculada al desarrollo, mientras que Casa David Wine & Horses aporta la experiencia ecuestre que ya funciona en el predio. Los propietarios de las chacras podrán además acceder a membresías asociadas al vino y a los servicios de guarda de equinos.

En el caso del hotel, el concepto apunta a aprovechar precisamente esa combinación de montaña, vino y caballos que fue uno de los elementos diferenciales destacados por los desarrolladores al momento de presentar la iniciativa.