Fondué de calabaza: una experiencia única de cocina para los amantes del queso
Una original y reconfortante fondue de calabaza se prepara en casa, combinando pulpa cremosa con quesos fundidos, ideal para días frescos.
El fondue de calabaza es una de las recetas más originales y reconfortantes para disfrutar durante los días frescos. Servido dentro de una calabaza asada, este plato combina la suavidad de la pulpa con quesos fundidos, creando una preparación cremosa, sabrosa y perfecta para compartir en la mesa. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta propuesta se destaca por su presentación llamativa y por la sencillez de sus ingredientes. Prepará esta fondue diferente, ideal para acompañar con pan, vegetales o fiambres, convirtiendo una simple calabaza en el centro de todas las miradas.
FICHA
Ingredientes
- 1 calabaza grande (tipo cabutia o anco)
- 300 g de queso mozzarella
- 200 g de queso cremoso
- 150 ml de crema de leche
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Precalentá el horno a 180 °C. Cortá la tapa de la calabaza, retirale las semillas y condimentá el interior con sal, pimienta y nuez moscada.
- Rellená la calabaza con la mozzarella, el queso cremoso y la crema de leche. Colocá nuevamente la tapa.
- Llevá al horno durante 1 hora aproximadamente, o hasta que la pulpa esté tierna y los quesos completamente fundidos.
- Retirá del horno, mezclá el interior raspando parte de la pulpa de la calabaza para integrarla con los quesos y serví caliente acompañado de cubos de pan.