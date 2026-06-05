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Fondué de calabaza: una experiencia única de cocina para los amantes del queso

Una original y reconfortante fondue de calabaza se prepara en casa, combinando pulpa cremosa con quesos fundidos, ideal para días frescos.

Candela Spann

Cocina fácil y deliciosa: cómo hacer un fondue de calabaza perfecta

Cocina fácil y deliciosa: cómo hacer un fondue de calabaza perfecta

Imagen creada por IA - MDZ

El fondue de calabaza es una de las recetas más originales y reconfortantes para disfrutar durante los días frescos. Servido dentro de una calabaza asada, este plato combina la suavidad de la pulpa con quesos fundidos, creando una preparación cremosa, sabrosa y perfecta para compartir en la mesa. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta propuesta se destaca por su presentación llamativa y por la sencillez de sus ingredientes. Prepará esta fondue diferente, ideal para acompañar con pan, vegetales o fiambres, convirtiendo una simple calabaza en el centro de todas las miradas.

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora 15 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 1 calabaza grande (tipo cabutia o anco) 1 calabaza grande (tipo cabutia o anco)
  • 300 g de queso mozzarella 300 g de queso mozzarella
  • 200 g de queso cremoso 200 g de queso cremoso
  • 150 ml de crema de leche 150 ml de crema de leche
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C. Cortá la tapa de la calabaza, retirale las semillas y condimentá el interior con sal, pimienta y nuez moscada.
  • Rellená la calabaza con la mozzarella, el queso cremoso y la crema de leche. Colocá nuevamente la tapa.
  • Llevá al horno durante 1 hora aproximadamente, o hasta que la pulpa esté tierna y los quesos completamente fundidos.
  • Retirá del horno, mezclá el interior raspando parte de la pulpa de la calabaza para integrarla con los quesos y serví caliente acompañado de cubos de pan.

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