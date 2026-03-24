Feng Shui en otoño: trucos para limpiar tu casa de malas energías y renovar tu hogar

Es pobile equilibrar las energías del hogar en el cambio de estación. La llegada del otoño es una buena oportunidad, según el Feng Shui.

Comenzó el otoño y no se trata solamente de una transición climática. Es el momento donde la naturaleza enseña el arte de soltar. Así como los árboles pierden sus hojas, las personas entran en una fase de desaceleración. El Feng Shui señala que es una etapa esencial para gestionar la energía.

Consejos del Feng Shui En este caso el Feng Shui propone que el hogar actúe como un aliado en esa transición. Los expertos en esta filosofía señalan que se puede acondicionar el entorno para que el cambio de estación sea positivo ayudando a mantener el equilibrio emocional en medio de nuevos retos.

feng shui Activar los cinco elementos ayuda a equilibrar la energía del hogar sin recargar los ambientes, según el feng shui. Shutterstock La clave, según los expertos, está en equilibrar la intensidad con elementos de tierra y metal que son típicos de esta temporada.

Para que la energía nueva fluya, primero hay que eliminar todo lo que pesa. La consigna es clara: limpiar como lo hace el bosque. Se identifica el “peso muerto”, revisando placares, cajones y alacenas. Hay que deshacerse de la ropa que no se usa, objetos rotos y alimentos vencidos.

Hay que saber que guardar cosas innecesarias estanca la vitalidad. Una casa saturada de objetos sin uso genera un cansancio invisible en sus habitantes. La entrada es la boca por donde entra la energía vital, el chi. Es por eso que mantenerla despejada sin obstáculos es fundamental para atraer nuevas oportunidades.