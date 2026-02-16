Estos alimentos simples mejoran el sueño cada noche

Estos alimentos no reemplazan hábitos básicos como horarios regulares o menos pantallas de noche. Ayudan un montón a un mejor sueño.

Dormir mal desgasta. El descanso no depende solo del colchón o del celular apagado. Lo que comes antes de acostarte influye también. Algunos alimentos contienen sustancias que ayudan a que el cuerpo baje revoluciones y entienda que el día terminó. Para un mejor sueño de noche.

Cuáles son esos alimentos que regulan tu descanso El kiwi sorprende por su combinación de melatonina y serotonina. Ensayos pequeños observaron mejoras en el tiempo que tarda una persona en dormirse. Dos kiwis una hora antes de la cama resultan una opción liviana y fácil de sumar a la rutina diaria.

kiwi sin pelar 2.jpg Las almendras aportan magnesio, mineral ligado a la relajación muscular. También participa en procesos del sistema nervioso que favorecen el descanso. Un puñado después de la cena alcanza. No conviene excederse por su carga calórica, pero en cantidad justa funcionan como aliado nocturno.

El yogur natural juega su parte gracias al triptófano y al calcio. Ambos intervienen en la producción de melatonina. Elegir versiones sin azúcar evita picos de glucosa que alteran el descanso. Un pote chico tras la cena acompaña sin generar pesadez.