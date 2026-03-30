Este pueblo de la Patagonia tiene todo lo que buscas: relax y naturaleza

Este pueblo de la Patagonia está rodeado de cuatro lagos de agua glaciar, bosques de ciprés nativo y ríos de pesca virgen.

No todos los destinos aparecen en las guías de viaje. Cholila, en el noroeste del Chubut, tiene menos de 3.000 habitantes, un pueblo rodeado de lagos, ríos y bosques de ciprés nativo, y conserva un silencio que las ciudades ya no ofrecen. Está a 210 kilómetros de Esquel. Es puro relax y naturaleza.

Un pueblo con historia, agua y montaña que todavía no se masificó Cholila tiene uno de los paisajes lacustres más intactos de la Patagonia. El pueblo está rodeado por los lagos Cholila, Rivadavia, Mosquito y El Mosquito, todos dentro de un sistema hídrico que alimenta el Parque Nacional Los Alerces. Sus aguas son de color turquesa glaciar.

patagonia La cabaña de Butch Cassidy está en pie y es visitable sin tour organizado

A finales del siglo XIX, el famoso forajido estadounidense vivió varios años en Cholila junto a Sundance Kid. La cabaña original de madera todavía existe, está señalizada y se llega por camino de ripio sin guía ni reserva previa. Es uno de los pocos sitios históricos de la Patagonia que el visitante recorre solo, sin vallados ni horarios. Ese detalle dice mucho sobre el ritmo del lugar.