Este es el regalo que el rey del Reino Unido le hizo a la niñera de sus hijos

A pocos días de comenzar un nuevo año, el rey del Reino Unido volvió a poner el foco en los reconocimientos que concede la Corona. En esta ocasión, el gesto estuvo dirigido a una figura clave en la intimidad de la familia real: la niñera que cuida desde hace años a los hijos de los príncipes de Gales.

El rey otorgó a la española María Teresa Turrion Borallo la Real Medalla Victoria, una condecoración creada por la Corona británica y reservada a personas que trabajan directamente para el rey y su familia.

La condecoración fue concedida por decisión del rey Carlos III, en el marco de la tradicional lista de honores que se difunde cada diciembre. Aunque las nominaciones surgen por recomendación del Gobierno, es el rey quien formaliza estos reconocimientos a personas que han tenido un rol destacado dentro del Reino Unido .

En este caso, el premio no estuvo ligado a la política ni a la cultura, sino a una tarea silenciosa y constante: el cuidado diario de los hijos de los príncipes de Gales, una responsabilidad que Turrion Borallo asumió cuando los niños eran muy pequeños.

María Teresa Turrion Borallo trabaja con los príncipes de Gales desde 2014, poco después del nacimiento del príncipe Jorge, hoy segundo en la línea de sucesión al trono. Desde entonces, acompañó la crianza de Jorge, Carlota y Luis, convirtiéndose en una figura de absoluta confianza para la pareja formada por Guillermo y Catalina.

Antes de incorporarse a la familia real, la niñera se formó en el prestigioso colegio Norland, conocido por preparar a profesionales que luego trabajan para casas reales y familias de alto perfil. En más de una oportunidad, fue vista en actos oficiales vistiendo el tradicional uniforme de esa institución.

Criada en Palencia, Turrion Borallo vivió durante un tiempo con la familia en el palacio de Kensington, en Londres. Más tarde, cuando los príncipes se trasladaron a Adelaide Cottage, dentro del castillo de Windsor, dejó de ser niñera interna, aunque continuó al cuidado de los niños mientras residía en otra propiedad cercana. Desde noviembre, la familia volvió a mudarse dentro de Windsor, esta vez a Forest Lodge, una mansión de ocho habitaciones.

Qué es la Real Medalla Victoria

La Real Medalla Victoria es una distinción creada en 1896 por la reina Victoria y se entrega por decisión directa del rey a personas que prestaron servicios personales a la familia real. A lo largo de su historia, fue otorgada a figuras cercanas a la Corona y a personal de máxima confianza, entre ellos secretarios privados, asistentes reales y miembros del entorno directo del monarca. También la recibieron personalidades destacadas que colaboraron estrechamente con la Casa Real, como el músico Elton John y el cineasta Steven Spielberg, en reconocimiento a servicios excepcionales prestados al soberano y su familia.