Este domingo: ravioles con salsa para disfrutar un plato delicioso con la familia
La tradición de los ravioles con salsa este domingo es ideal para compartir en familia. Una de las recetas más sencillas y sabrosas.
Los ravioles con salsa son una de las recetas más tradicionales de la cocina italiana y argentina. Ya sea para un almuerzo familiar o el clásico domingo de pastas, este plato combina una pasta rellena tierna con una salsa casera llena de sabor. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, los ravioles son un verdadero clásico que admite infinidad de rellenos y salsas. Siguiendo el paso a paso prepararás unos ravioles perfectamente cocidos acompañados de una salsa de tomate casera, aromática y deliciosa
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Italiana
Ingredientes
- 1 kg de ravioles frescos (de ricota, verdura, jamón y queso o el relleno que prefieras)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla mediana picada
- 2 dientes de ajo picados
- 700 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de puré de tomate
- 1 cucharadita de azúcar
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- 1 cucharadita de orégano
- 6 hojas de albahaca fresca
- 50 gr de queso rallado para servir
Pasos
- Calentá el aceite de oliva en una sartén u olla y rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregá el tomate triturado, el puré de tomate, el orégano, el azúcar, la sal y la pimienta. Cociná a fuego bajo durante 20 minutos, revolviendo de vez en cuando.
- Incorporá las hojas de albahaca unos minutos antes de terminar la cocción.
- Mientras tanto, herví abundante agua con sal y cociná los ravioles siguiendo el tiempo indicado por el fabricante, generalmente entre 3 y 5 minutos.
- Escurrí los ravioles con cuidado y colocalos en una fuente.
- Cubrí con abundante salsa de tomate y terminá con queso rallado recién rallado.