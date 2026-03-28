Esta es la receta definitiva de nuggets de pollo con el sabor característico de KFC
Esta receta de nuggets estilo KFC es ideal para preparar un pollo crocante, sabroso y bien condimentado en casa. El secreto está en el rebozado con especias, que logra una textura crujiente por fuera y tierna por dentro. Es una delicia perfecta para compartir, acompañar con papas y distintas salsas. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Pechuga de pollo — 600 gramos
- Harina de trigo — 250 gramos
- Huevos — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 100 gramos
- Ajo en polvo — 3 gramos
- Pimentón — 4 gramos
- Orégano — 2 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Sal — 6 gramos
- Pan rallado — 150 gramos
- Aceite para freír — 700 gramos
Paso a paso para crear nuggets estilo KFC deliciosos
1- Cortar la pechuga de pollo en cubos medianos o tiras pequeñas.
2- En un bowl mezclar los huevos con la leche.
3- En otro recipiente colocar la harina, el ajo en polvo, el pimentón, el orégano, la sal y la pimienta.
4- Pasar los trozos de pollo primero por la mezcla de harina.
5- Luego sumergirlos en la mezcla de huevo y leche.
6- Rebozar con pan rallado para lograr una capa crocante.
7- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda.
8- Freír los nuggets hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro.
9- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
10- Servir los nuggets estilo KFC calientes junto con salsas o papas fritas.
De la cocina a la mesa
Los nuggets estilo KFC son una opción ideal para quienes disfrutan del pollo crocante y lleno de sabor. Esta receta permite preparar una versión casera con ingredientes simples, logrando una textura muy similar a la de las cadenas de comida rápida. El rebozado con especias aporta un toque especial y hace que cada bocado sea más sabroso. Además, se pueden acompañar con papas fritas, puré o distintas salsas para completar la comida. Son perfectos para reuniones, picadas o cenas informales, y se convierten en una alternativa práctica y deliciosa para grandes y chicos.