Esta es la receta definitiva del cheesecake japonés viral de TikTok ¡super fácil!

Receta viral de verano: cheesecake japonés con yogur y galletitas, liviano, cremoso y furor en TikTok por su textura única.

Candela Spann

Esta receta viral de cheesecake japonés es una delicia
Esta receta de cheesecake japonés se volvió viral en TikTok y es ideal para el verano: liviana, fresca y sin complicaciones. A diferencia del clásico, se prepara con yogur y una base simple de galletitas, logrando una textura suave, aireada y cremosa que se derrite en la boca. Perfecta para cuando querés algo dulce, moderno y fácil. ¡Manos a la obra!

Preparar esta receta de cheesecake japonés viral es lo mejor del mundo
Preparar esta receta de cheesecake japonés viral es lo mejor del mundo

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • 200 gramos de galletitas dulces tipo vainilla

  • 80 gramos de manteca derretida

  • 400 gramos de yogur natural o griego

  • 200 gramos de queso crema

  • 100 gramos de azúcar

  • 3 huevos

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • 30 gramos de maicena

Paso a paso para preparar el cheesecake japonés viral

1- Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclarlas con la manteca derretida.

2- Cubrir la base de un molde desmontable y llevar a frío para que tome consistencia.

3- En un bowl, mezclar el yogur, el queso crema y el azúcar hasta lograr una crema lisa.

4- Agregar los huevos de a uno, integrando bien.

5- Sumar el jugo de limón, la esencia de vainilla y la maicena tamizada.

6- Volcar la preparación sobre la base y cocinar a horno bajo, a baño María, hasta que esté apenas firme.

7- Dejar enfriar y llevar a heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.

Una receta viral perfecta de cheesecake japonés
Una receta viral perfecta de cheesecake japonés

De la cocina a la mesa

Este cheesecake japonés se disfruta bien frío, con una textura liviana que lo diferencia del tradicional. Podés servirlo solo o acompañarlo con frutas frescas o un poco de azúcar impalpable. Es ideal para sorprender con un postre viral, delicado y actual, sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. ¡A disfrutar!

