Esta es la receta definitiva del cheesecake japonés viral de TikTok ¡super fácil!
Receta viral de verano: cheesecake japonés con yogur y galletitas, liviano, cremoso y furor en TikTok por su textura única.
Esta receta de cheesecake japonés se volvió viral en TikTok y es ideal para el verano: liviana, fresca y sin complicaciones. A diferencia del clásico, se prepara con yogur y una base simple de galletitas, logrando una textura suave, aireada y cremosa que se derrite en la boca. Perfecta para cuando querés algo dulce, moderno y fácil. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
200 gramos de galletitas dulces tipo vainilla
80 gramos de manteca derretida
400 gramos de yogur natural o griego
200 gramos de queso crema
100 gramos de azúcar
3 huevos
1 cucharada de jugo de limón
1 cucharadita de esencia de vainilla
30 gramos de maicena
Paso a paso para preparar el cheesecake japonés viral
1- Triturar las galletitas hasta que queden bien molidas y mezclarlas con la manteca derretida.
2- Cubrir la base de un molde desmontable y llevar a frío para que tome consistencia.
3- En un bowl, mezclar el yogur, el queso crema y el azúcar hasta lograr una crema lisa.
4- Agregar los huevos de a uno, integrando bien.
5- Sumar el jugo de limón, la esencia de vainilla y la maicena tamizada.
6- Volcar la preparación sobre la base y cocinar a horno bajo, a baño María, hasta que esté apenas firme.
7- Dejar enfriar y llevar a heladera por al menos 4 horas antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
Este cheesecake japonés se disfruta bien frío, con una textura liviana que lo diferencia del tradicional. Podés servirlo solo o acompañarlo con frutas frescas o un poco de azúcar impalpable. Es ideal para sorprender con un postre viral, delicado y actual, sin necesidad de técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. ¡A disfrutar!