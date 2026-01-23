Receta para que hagas tus propias galletas de limón: fácil y súper ricas

Receta para que hagas las galletas de limón más ricas.

El horno se precalienta a 170 °C y se prepara una placa con papel manteca o ligeramente aceitada.

En un bowl amplio se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten hasta integrar, sin necesidad de montar la mezcla.

Se incorpora el aceite en forma de hilo, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.

Se agrega la ralladura de limón y el jugo, integrando bien para distribuir el aroma de manera pareja.

En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo de hornear y la sal.

Los ingredientes secos se incorporan a la mezcla húmeda en dos o tres tandas, mezclando con espátula hasta obtener una masa blanda y apenas pegajosa.

Con las manos ligeramente enharinadas, se forman bolitas del tamaño de una nuez. Si se desea, se pasan por azúcar para lograr una superficie crocante.

Las bolitas se acomodan en la placa, dejando espacio entre cada una, y se aplastan apenas con la palma de la mano.

Se hornean durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro todavía claro.