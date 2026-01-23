Receta para que hagas tus propias galletas de limón: fácil y súper ricas
Receta paso a paso para que prepares tus propias galletas de limón caseras con textura suave y un aroma cítrico irresistible.
Las galletas de limón tienen esa cualidad única de ser livianas pero llenas de sabor. Esta receta logra una textura tierna, para que te queden apenas crocante por fuera y muy suave por dentro, con un sabor cítrico presente pero delicado. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 20 a 24 galletas)
2 huevos
150 g de azúcar
100 ml de aceite neutro
Ralladura de 2 limones
Jugo de 1 limón
350 g de harina 0000
10 g de polvo de hornear
1 pizca de sal
Azúcar extra para rebozar (opcional)
Paso a paso de la receta
El horno se precalienta a 170 °C y se prepara una placa con papel manteca o ligeramente aceitada.
En un bowl amplio se colocan los huevos junto con el azúcar y se baten hasta integrar, sin necesidad de montar la mezcla.
Se incorpora el aceite en forma de hilo, mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
Se agrega la ralladura de limón y el jugo, integrando bien para distribuir el aroma de manera pareja.
En otro recipiente se mezclan la harina, el polvo de hornear y la sal.
Los ingredientes secos se incorporan a la mezcla húmeda en dos o tres tandas, mezclando con espátula hasta obtener una masa blanda y apenas pegajosa.
Con las manos ligeramente enharinadas, se forman bolitas del tamaño de una nuez. Si se desea, se pasan por azúcar para lograr una superficie crocante.
Las bolitas se acomodan en la placa, dejando espacio entre cada una, y se aplastan apenas con la palma de la mano.
Se hornean durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados y el centro todavía claro.
Se retiran del horno y se dejan enfriar sobre una rejilla para que terminen de tomar consistencia. ¡Y listo!