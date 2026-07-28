Envolver los billetes con papel aluminio y papel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este método de guardado utiliza papel aluminio y fajas de papel para proteger el dinero de la humedad y el deterioro.

Guardar billetes en el hogar sin los recaudos adecuados puede deteriorar el papel moneda con el paso del tiempo. La humedad, la acumulación de polvo y el roce constante pueden romper o manchar los ejemplares. Frente a este problema, un método que cobró fuerza para mantenerlos en buen estado consiste en combinarlos con papel de aluminio y fajas de papel.

El papel de aluminio funciona como una barrera física contra la humedad, los hongos, la luz solar y los olores del ambiente. Para aplicar esta técnica de forma correcta, se deben agrupar los billetes completamente limpios y secos y envolver el fajo de manera integral. Para sumar una capa extra de protección, se puede colocar el paquete dentro de una bolsa hermética junto a un sobre de gel de sílice, extrayendo la mayor cantidad de aire antes de cerrar.

Fajas de papel: la forma de potenciar el cuidado de los billetes A su vez, es clave utilizar fajas de papel para sujetar el dinero. A diferencia de las gomitas elásticas —que con el tiempo se degradan, se derriten y se adhieren al papel dejando marcas imposibles de quitar—, el papel no genera reacciones químicas ni deforma el billete.

El truco del aluminio para conservar los billetes en buen estado. Gemini Además de mantener el fajo firme sin ejercer una presión excesiva, el papel absorbe pequeños sobrantes de humedad ambiental. Para esto se pueden utilizar fajas autoadhesivas comerciales o elaborar tiras caseras con papel blanco común unido con un punto de pegamento.