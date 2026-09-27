En Netflix: una historia emotiva y alentadora para un domingo

Si te gustan las historias deportivas, esta de Netflix te inspira y más un domingo. De asistente a campeón de todo.

Esta historia de Netflix es alentadora, porque no habla de un genio que nació con todo y el título Mourinho lo deja claro desde el inicio. José nació en Setúbal el 26 de enero de 1963, hijo de un portero y de una profe de instituto. Quiso ser jugador, pero no era lo bastante bueno.

Mourinho: el hombre detrás del mito En vez de dejar el fútbol, cambió de plan: estudió Educación Física, empezó como profe en una escuela, pasó por Vitoria Setúbal, Sporting y Benfica, y fue traductor y asistente de Bobby Robson y Louis van Gaal en Barcelona. Su ascenso meteórico desde ahí hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo demuestra que la constancia y la idea propia pesan más que el talento con el que naces. Por eso es una historia que inspira a cualquiera que empieza de cero.