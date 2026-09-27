En Netflix: una historia emotiva y alentadora para un domingo
Si te gustan las historias deportivas, esta de Netflix te inspira y más un domingo. De asistente a campeón de todo.
Esta historia de Netflix es alentadora, porque no habla de un genio que nació con todo y el título Mourinho lo deja claro desde el inicio. José nació en Setúbal el 26 de enero de 1963, hijo de un portero y de una profe de instituto. Quiso ser jugador, pero no era lo bastante bueno.
Mourinho: el hombre detrás del mito
En vez de dejar el fútbol, cambió de plan: estudió Educación Física, empezó como profe en una escuela, pasó por Vitoria Setúbal, Sporting y Benfica, y fue traductor y asistente de Bobby Robson y Louis van Gaal en Barcelona. Su ascenso meteórico desde ahí hasta convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo demuestra que la constancia y la idea propia pesan más que el talento con el que naces. Por eso es una historia que inspira a cualquiera que empieza de cero.
Son 3 episodios grabados durante dos años, con dirección de Joe Pearlman y producción de John Battsek, el mismo equipo de Beckham. No es solo archivo de goles. Hay acceso a su casa, a recuerdos como los botines de Maradona y la primera camiseta de Cristiano, y a su día a día lejos de la rueda de prensa.Lo que hace que sea tan real son los testimonios de primera mano. Aparecen Sir Alex Ferguson, Iker Casillas, Didier Drogba, Frank Lampard, Marcelo, Zlatan Ibrahimovic y Samuel Eto'o. Cada uno suma una pieza del mito. O lo amas o lo odias.