Netflix: 3 series cortas de misterio ideales para maratonear este fin de semana

Las series cortas son un boom en Netflix y se presentan como la mejor opción para pasar el fin de semana en el sillón. La plataforma cuenta con tres producciones distintas pero con un componente misterioso en común que vale la pena ver.

Mis muertos tristes es una serie inspirada en un relato argentino que tiene como protagonista a Ema, una doctora jubilada con la increíble habilidad de ver a los muertos. Su don parecía único hasta que conoció a Julie, su sobrina con un diagnóstico un tanto misterioso. Pero la llegada de su sobrina se superpone con un triple homicidio y comienza un conflicto entre el mundo terrenal y el de los muertos.

La serie lleva pocos días en la plataforma de streaming y la crítica la adora, incluso la calificaron como "un feliz milagro". Se trata de una historia de fácil digestión, pero no destinada a la popularidad.

No te pierdas el tráiler de la serie Otro estreno reciente fue Agatha Christie: Las siete esferas. En solo 3 episodios, se nos presenta a un grupo de huéspedes de una mansión que programa 8 relojes para despertar a Gerry Wade. Sin embargo, el joven nunca despierta y descubren su cuerpo en la cama sin uno de los relojes. El miedo paraliza a todos, excepto a Lady Eileen, quien decide investigar por cuenta propia. El rastro la lleva a una organización llamada "Las Siete Esferas" y a una trama de espionaje.

Mirá el adelanto de Agatha Christie: Las siete esferas Por último se encuentra Talamasca: La Orden Secreta, que tiene como protagonista a Jack Morton, un estudiante universitario que ingresa a una universidad prestigiosa. Su meta es infiltrarse en una sociedad secreta que practica magia. Pero a medida que Jack se adentra en ese mundo maravilloso, descubre secretos que lo dejan atrapado en medio de una guerra clandestina entre los practicantes de magia negra y una manada de hombres lobo.