El truco viral: para qué sirve poner papel aluminio en el módem de WiFi

Este método viral propone usar papel aluminio para mejorar la calidad del WiFi del módem: que otros métodos existen para hacerlo.

El papel aluminio se volvió protagonista de este truco viral para mejorar la señal del módem. Foto: Archivo

La idea de poner papel aluminio en el módem de WiFi se ha viralizado en los últimos días supuestamente para mejorar la señal. Quienes defienden este método argumentan que el papel actuaría como una especie de reflector de la señal, ayudando a dirigir las ondas del WiFi hacia ciertas zonas de la casa donde la conexión es más débil.

En teoría, si se coloca una lámina curva detrás del módem, parte de la señal podría concentrarse hacia una dirección específica en lugar de dispersarse en todas las direcciones.

Este método casero intenta funcionar como una especie de antena improvisada que redirige la señal hacia los espacios donde más se necesita, como una habitación lejana o un escritorio de trabajo. Sin embargo, los especialistas señalan que el efecto real suele ser limitado y depende mucho de la ubicación del router y de la distribución del hogar.

wifi2 Los especialistas aseguran que la clave está en mejorar la ubicación del router. Foto: Archivo Cómo mejorar la señal del WiFi en casa Más allá de los trucos virales, los expertos recomiendan algunas medidas simples que suelen ser más efectivas para mejorar la conexión: