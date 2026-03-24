El truco viral: para qué sirve poner papel aluminio en el módem de WiFi
Este método viral propone usar papel aluminio para mejorar la calidad del WiFi del módem: que otros métodos existen para hacerlo.
La idea de poner papel aluminio en el módem de WiFi se ha viralizado en los últimos días supuestamente para mejorar la señal. Quienes defienden este método argumentan que el papel actuaría como una especie de reflector de la señal, ayudando a dirigir las ondas del WiFi hacia ciertas zonas de la casa donde la conexión es más débil.
En teoría, si se coloca una lámina curva detrás del módem, parte de la señal podría concentrarse hacia una dirección específica en lugar de dispersarse en todas las direcciones.
Este método casero intenta funcionar como una especie de antena improvisada que redirige la señal hacia los espacios donde más se necesita, como una habitación lejana o un escritorio de trabajo. Sin embargo, los especialistas señalan que el efecto real suele ser limitado y depende mucho de la ubicación del router y de la distribución del hogar.
Cómo mejorar la señal del WiFi en casa
Más allá de los trucos virales, los expertos recomiendan algunas medidas simples que suelen ser más efectivas para mejorar la conexión:
- Ubicar el router en un lugar central de la casa, para que la señal se distribuya mejor.
- Colocarlo en una posición elevada, como una repisa o un mueble alto.
- Evitar obstáculos grandes, como paredes muy gruesas, muebles metálicos o electrodomésticos.
- Reiniciar el módem o router cada cierto tiempo, para renovar la conexión.
- Cambiar el canal del WiFi desde la configuración del router si hay muchas redes cercanas que generen interferencias.
- Actualizar el router si es muy antiguo, ya que los modelos más nuevos ofrecen mejor alcance y velocidad.
Aunque el truco del papel aluminio en el módem puede generar curiosidad y experimentos caseros, la clave para tener un buen WiFi suele estar en una correcta ubicación del router y en la configuración de la red doméstica.