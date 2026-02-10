El truco nocturno del ajo para el inodoro: elimina olores, hongos y manchas
Es un truco fácil y económico para que mantengas la limpieza del hogar. Además cuida las cañerías y no desprende vapores tóxicos.
El ajo es uno de los alimentos más usados para agregar sabor a las comidas, pero muchos desconocen su utilidad para la limpieza. Para que lo compruebes, te presentamos un truco casero y fácil para desinfectar, eliminar manchas de sarro y combatir los malos olores, que solo involucra un diente de ajo.
El hack es simple: dejar caer un diente de ajo pelado y machacado en la taza del baño antes de irse a dormir para que actúe durante toda la noche. Es importante no usar el baño para que la alicina (antimicrobiano y antifúngico) del ajo haga su trabajo.
Esta sustancia que te mencionamos se libera cuando el diente de ajo se corta o machaca. Al colocarlo en la taza del baño, la alicina se libera en el agua y combate las bacterias, pero sobre todo, la formación de hongos. Estos se manifiestan a través de manchas amarillentas o negras al fondo del inodoro y se originan por la humedad constante.
A diferencia de los productos industriales, este truco es orgánico y no daña las cañerías ni emite vapores tóxicos que podrían afectar a personas con alergias respiratorias. Además, muchos usuarios aseguran que el uso constante de este truco elimina el sarro porque se genera un ambiente ácido y antiséptico que evita la adhesión de sedimentos minerales y biológicos.
A su vez, el ajo elimina los olores externos y no deja su aroma intenso. En la mañana, al tirar la cadena, cualquier resto de olor desaparece al instante.
¿Cómo aplicar este truco?
Para que este truco funcione correctamente, te contamos cuál es el paso a paso:
- Pelar el diente ajo: es fundametal para que se liberen las sustancias limpiadoras en el agua
- Hacer un corte en el diente de ajo: esto hará que la alicina entre en contacto con el agua
- Tirarlo en inodoro durante la noche: mientras más horas pase en el inodoro, mejor sera el resultado
- Tirar la cadena a la mañana siguiente: el ajo y las bacterias se irán por la cañería.