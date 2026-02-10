El truco nocturno del ajo para el inodoro: elimina olores, hongos y manchas

Es un truco fácil y económico para que mantengas la limpieza del hogar. Además cuida las cañerías y no desprende vapores tóxicos.

El ajo en el inodoro: un truco que no conocíamos.

El ajo es uno de los alimentos más usados para agregar sabor a las comidas, pero muchos desconocen su utilidad para la limpieza. Para que lo compruebes, te presentamos un truco casero y fácil para desinfectar, eliminar manchas de sarro y combatir los malos olores, que solo involucra un diente de ajo.

El hack es simple: dejar caer un diente de ajo pelado y machacado en la taza del baño antes de irse a dormir para que actúe durante toda la noche. Es importante no usar el baño para que la alicina (antimicrobiano y antifúngico) del ajo haga su trabajo.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c3rjvrpl88wo El secreto del ajo para limpiar el inodoro. Press Association Esta sustancia que te mencionamos se libera cuando el diente de ajo se corta o machaca. Al colocarlo en la taza del baño, la alicina se libera en el agua y combate las bacterias, pero sobre todo, la formación de hongos. Estos se manifiestan a través de manchas amarillentas o negras al fondo del inodoro y se originan por la humedad constante.

A diferencia de los productos industriales, este truco es orgánico y no daña las cañerías ni emite vapores tóxicos que podrían afectar a personas con alergias respiratorias. Además, muchos usuarios aseguran que el uso constante de este truco elimina el sarro porque se genera un ambiente ácido y antiséptico que evita la adhesión de sedimentos minerales y biológicos.

El truco casero para limpiar y dejar reluciente tu inodoro (Shutterstock). Foto: Shutterstock Despedite de los productos químicos con este truco. Shutterstock A su vez, el ajo elimina los olores externos y no deja su aroma intenso. En la mañana, al tirar la cadena, cualquier resto de olor desaparece al instante.