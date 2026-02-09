Adiós a la verdura podrida: el truco económico de la esponja que es tendencia en redes

La solución rápida y fácil que promete cuidar tus alimentos para que no gastes plata de más.

El truco para eliminar la humedad y el moho. Foto: Shutterstock

Mantener las frutas y verduras frescas en el refrigerador es una tarea complicada, pero no imposible. En redes sociales hay un sinfín de consejos para alargar la vida de estos alimentos, aunque no todos son tan efectivos como prometen.

Sin embargo, hemos encontrado un truco viral que asegura frutas y verduras deliciosas en el refrigerador y con solo un objeto: esponja para cocina. Muchos la asocian solamente con la limpieza de la vajilla y el hogar, sin saber que puede mantener alimentos en perfecto estado en entornos fríos.

JARDÍN LA ESPONJA DE COCINA PUEDE SER MUY BUENA PARA LAS PLANTAS. Foto: Pixabay La tendencia viral que promete cuidar tus frutas y verduras. Pixabay Un truco viral El principal enemigo de las frutas y las verduras es la humedad por condensación. Por lo general, estos alimentos respiran y liberan agua y humedad que se acumula en paredes, acelerando la aparición del moho y bacterias que los ablandan.

En este caso, la esponja actúa como deshumidificador pasivo gracias a su porosidad que retiene líquidos y atrapa el exceso de humedad. Para tener los mejores resultados es imprescindible que sea una esponja nueva, limpia y hecha con materiales sintéticos, sin detergentes o tratamientos antibacterianos químicos que desprendan olores.

La esponja no debe dejarse para siempre porque se saturará, por eso te recomendamos revisarla una vez por semana. Si al tocarla está húmeda o pesada, es momento de retirarla, escurrirla bien, dejar que se seque al sol y volver a colocarle. Pero si lleva más de 15 días en la heladera, es aconsejable cambiarla por una nueva.