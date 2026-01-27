Presenta:

El truco del huevo para afilar las aspas de la licuadora: fácil, económico y en pocos minutos

Una forma de salir del apuro con elementos que tenés en casa y que después podés utilizar para tu jardín. Te contamos todos los detalles.

Marla Ferrón

El truco de la licuadora y la cáscara de huevo.

La licuadora es la aliada en muchas cocinas porque ayuda a preparar cientos de recetas. Sin embargo, cuando llega la hora de limpiarla o afilar sus astas, surgen algunas dudas y van corriendo a expertos. Para que no entres en pánico o gastes tu dinero, te contamos un truco súper económico que promete dejar tu licuadora como nueva.

Recomendamos tener máximo cuidado al momento de manipular la licuadora para evitar problemas. Antes de limpiarla, asegurate de desenchufarla y manipularla con cuidado para que las astas no te corten. Si deseás más protección, te sugerimos utilizar guantes para tener tus manos a salvo.

Las licuadoras requieren de una limpieza específica Foto: Shutterstock
Cuidá tu licuadora con este truco.

El truco que podés hacer en casa

Primero tenés que juntar las cáscaras de huevo que te sobraron, limpiarlas y dejarlas secar. Luego juntalas dentro de una bolsa de plástico y aplastalas hasta obtener pedazos pequeños. Vertí el contenido de la bolsa de la licuadora y encendela durante 1 minuto con la tapa puesta.

Cuando el tiempo se cumplió, retirá las cáscaras y colocá unas gotas de jabón para platos junto a un poco de agua. Poné la licuadora a funcionar nuevamente por unos segundos. Con esto garantizás que se limpie por sí sola y te ahorrás la limpieza.

No llames a expertos, hacé este truco en casa.

Te aconsejamos que conserves esas cáscaras de huevo trituradas para usarlas en tu jardín. Recuerda que este elemento cuenta con una gran cantidad de nutrientes para que tus plantas crezcan fuertes y sanas. Para que funcione, las cáscaras tienes que estar limpias y sin productos como jabón.

