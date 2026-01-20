El truco definitivo de los maquilladores para que tu rostro no se "derrita" este verano

Existe un truco casero para que el maquillaje dure más tiempo con las altas temperaturas del verano.

Las altas temperaturas y el verano hacen que el maquillaje no logre mantenerse intacto. Parece ser una misión imposible, pero en cuestión de minutos empieza a cuartearse, el brillo se apodera de la zona T y el corrector se acumula en las líneas de expresión.

El método para que no se corra el maquillaje en verano Los expertos revelaron un método infalible que está revolucionando las redes y que se volvió tendencia: la técnica de las capas de fijación. El error más común es aplicar una capa gruesa de productos pesados. El truco para un maquillaje a prueba de calor no está en usar más cantidad sino en cómo se adhieren los productos a la piel.

mujeres-haciendo-maquillaje-con-cepillo-y-cosmetica Tips de maquillaje para el verano. Siempre menos es más en estos casos y se recomienda sustituir la base de alta cobertura por una BBC Cream o una hidratante con color. Al tratarse de fórmulas más ligeras se funden mejor con la piel al transpirar evitando que el efecto “máscara” se agriete con el calor.

Sin embargo, el truco que todo lo cambio es aplicar el spray fijador solo al final. Rociar el rostro después de la crema hidratante, aplicar base y corrector, rociar nuevamente antes de los polvos y sellar con polvos traslúcidos solo en las zonas donde sueles brillar. Aplicar una bruma fijadora.

Otra opción para el verano es llevar siempre papeles de arroz o pañuelos absorbentes. Presionar la piel suavemente para quitar el brillo y solo retocar después con un poco de polvo.