El truco definitivo para comer sardinas en lata y multiplicar sus beneficios

Por qué deberías exprimir un limón en tus sardinas en lata de inmediato. La forma correcta de comerlas.

Las sardinas en lata son un tesoro de nutrientes para el organismo. Pocos alimentos ofrecen tanta proteína, omega-3 y calcio por un precio económico y con tanta facilidad de consumo.

Cómo consumir las sardinas para absorber todo su valor La clave principal para aprovechar las sardinas, si las compras en aceite de oliva, nunca lo tires por el fregadero, ya que gran parte de los ácidos grasos omega-3 de la sardina se traspasan al aceite durante el enlatado. Puedes usar ese mismo aceite para aderezar tus ensaladas o mojar un trozo de pan integral.

Sardinas en aceite Shutterstock Otro gran error es retirar las espinas centrales antes de comerlas. Al pasar por el proceso de cocción en la fábrica, estos huesos se vuelven blandos, masticables y totalmente seguros para el sistema digestivo. Es precisamente en las espinas donde se concentra la mayor cantidad de calcio, ideal para fortalecer el sistema óseo.

Comer sardinas refuerza el sistema inmune y protege contra diversas afecciones. Foto: Archivo Vitamina C Para potenciar la absorción de sus nutrientes, el mejor aliado es el jugo de limón fresco. La vitamina C del cítrico ayuda a que tu cuerpo asimile mucho mejor el hierro presente en el pescado. Solo debes exprimir medio limón encima de las sardinas justo antes de servirlas para mejorar su sabor y su impacto en tu salud.