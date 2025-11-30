El truco casero que borra el sarro de tu grifo

La acumulación de sarro en el grifo es un inconveniente habitual en casas con agua mineralizada. El agua dura o con alto contenido de calcio y magnesio, deja residuos sobre el metal al evaporarse. Esto daña la apariencia y el funcionamiento. Este truco casero te ayudará.

El vinagre blanco es uno de los elementos más eficientes y baratos. Su alto contenido de ácido acético disuelve los depósitos minerales. Lo mejor es que actúa sin estropear la mayoría de las superficies.

Para limpiar el cabezal de la ducha o el aireador, hay que desenroscarlo. Después, se sumerge en vinagre puro o con cincuenta por ciento de agua. Dejar actuar entre una y tres horas, dependiendo de qué tan sucio esté. Luego, se frota con un cepillo, se aclara con agua y se seca bien.

Para las zonas del grifo que no se mueven, se usa un paño húmedo. Se envuelve este trapo con vinagre alrededor del área a tratar. Hay que dejarlo reposar allí por treinta o sesenta minutos. Este método no es recomendable en grifos de latón o con terminaciones doradas, su color se altera.

Con este tip de limpieza las paredes quedarán libres de sarro Foto: Shutterstock

El bicarbonato de sodio es perfecto para grifos sensibles. Funciona muy bien en acabados delicados como el negro o el cromado. Este producto realiza una limpieza suave y profunda al mismo tiempo.

El primer paso es hacer una pasta consistente. Esto se logra mezclando tres cucharadas de bicarbonato con muy poca agua. Luego, se aplica esta mezcla sobre todas las áreas con sarro.

Se recomienda dejar que la pasta trabaje por unas dos horas completas. Para retirarla, se frota con un cepillo de dientes de cerdas blandas. Finalmente, hay que enjuagar la zona y secarla por completo.