El truco casero para limpiar pisos, eliminar el olor de mascotas y dejar brillo al instante con un solo ingrediente

El secreto que se volvió viral en redes y promete cambiar la forma de limpiar tu hogar.

Limpiar el piso de casa puede ser una tarea complicada, sobre todo si tienes mascotas. En algunos casos, los productos de limpieza que prometen milagros por un precio más que elevado no son suficientes para eliminar el olor y dejar brillo en nuestro hogar.

Sin embargo, hemos descubierto un truco casero que suma un ingrediente que seguro tienes en tu cocina. Este método utiliza aromatizante para piso y vinagre blnaca y crea una fórmula que funciona como una segunda limpieza y elimina el olor en una sola pasada.

piso Cambia la forma de limpiar tu hogar con este truco. Archivo. El vinagre blanco es el ingrediente estrella y es conocido por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Estas no dañan pisos y se pueden aplicar en casi cualquier superficie. Sin embargo, es importante evitar su uso en parquet, mármol o piedra natural porque podría dañarlos.

¿Cómo aplicar este truco? El proceso para aplicar este truco es fácil y rápido: