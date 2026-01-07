El truco casero para limpiar pisos, eliminar el olor de mascotas y dejar brillo al instante con un solo ingrediente
El secreto que se volvió viral en redes y promete cambiar la forma de limpiar tu hogar.
Limpiar el piso de casa puede ser una tarea complicada, sobre todo si tienes mascotas. En algunos casos, los productos de limpieza que prometen milagros por un precio más que elevado no son suficientes para eliminar el olor y dejar brillo en nuestro hogar.
Sin embargo, hemos descubierto un truco casero que suma un ingrediente que seguro tienes en tu cocina. Este método utiliza aromatizante para piso y vinagre blnaca y crea una fórmula que funciona como una segunda limpieza y elimina el olor en una sola pasada.
El vinagre blanco es el ingrediente estrella y es conocido por sus propiedades desinfectantes y desodorizantes. Estas no dañan pisos y se pueden aplicar en casi cualquier superficie. Sin embargo, es importante evitar su uso en parquet, mármol o piedra natural porque podría dañarlos.
¿Cómo aplicar este truco?
El proceso para aplicar este truco es fácil y rápido:
- Realiza una limpieza con jabón para pisos en el lugar que quieras aromatizar.
- Reúne los ingredientes. Coloca en un balde para limpieza aromatizante para piso, vinagre blanco y agua caliente para eliminar las bacterias restantes.
- Deja reposar.
- Un paso opcional es agregar aceite esencial para intensificar el aroma.
- Mezcla los ingredientes hasta formar una espuma
- Limpia el piso con una mopa o trapo suave
Este es un método efectivo y económico que deja tus pisos brillantes y sin olor. Pero si no cuentas con vinagre blanco en tu despensa, puedes probar con jugo de limón. Exprime dos limones y añade su jugo al balde con agua caliente. Este no es un truco recomendable para parquet o mármol.