Limpieza: el truco de la sal gruesa para tus cañerías

El secreto blanco para olvidar los malos olores. Tira sal gruesa en la rejilla y mira qué pasa. Limpieza total.

Al verter sal por las rejillas de las cañerías, inicias un proceso de limpieza profunda sin gastar dinero en productos industriales dañinos. Es el método más barato y efectivo para mantener todo el sistema hidráulico libre de residuos.

Este truco de la sal gruesa es infalible El poder abrasivo de la sal resulta asombroso para las tuberías. Cuando se le agrega agua caliente arrastra toda la grasa pegada con fuerza. El jabón acumulado se desprende rápido evitando que los conductos se cierren pronto. Es una lija natural que deja las paredes internas brillantes y sin obstrucciones.

sal3 A diferencia de los ácidos fuertes, la sal cuida tus materiales siempre. No hay peligro de romper el plástico o corroer el metal antiguo. Logras un resultado profesional sin arriesgar la salud de tu familia ahora. La seguridad es total cuando usas elementos que tienes en la alacena.

Las bacterias odian este ambiente seco que el sodio genera en el sifón. Al reducir la humedad extrema, los microorganismos dejan de crecer sin control alguno. Esto frena los olores desagradables que suben desde el suelo del baño. Tu casa recupera ese aroma limpio y neutro que tanto te gusta sentir.