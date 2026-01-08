El aliado verde del verano: la planta que decora y mantiene a los mosquitos lejos
Hay una planta que se volvió tendencia por ser una aliada contra los insectos. Los expertos en jardinería recomiendan tener una.
Los que están en el mundo de la jardinería saben que en verano hay una planta que ayuda a mantener lejos a los mosquitos. Se trata de una solución natural y resistente que protege al hogar sin la necesidad de recurrir a químicos.
Verano y una planta repelente
En el verano la lucha contra los mosquitos es diaria y se transforma en una constante en cada hogar. Es por eso que hay una tendencia sustentable que gana terreno en los balcones. Se trata del geranio citronela. Una planta que además de aportar belleza y frescura, es una barrera natural contra los insectos.
Se trata de una planta resistente y tiene propiedades naturales que ahuyentan los mosquitos. Además, aporta un aroma refrescante al tacto aportando una fragancia cítrica exquisita. Adora el sol intenso tolera el calor sofocante con altas temperaturas.
Además, se trata de una planta de bajo mantenimiento. Es ideal para los que no tienen tiempo para dedicarle al jardín. Para potenciar su poder repelente los que saben recomiendan ubicarla en la entrada de la casa cerca de puertas, ventanas, balcones o terrazas.
La planta al rozar sus hojas con el movimiento del viento libera el aroma a citronela con más intensidad potenciando su efecto protector.
En tanto, para que la planta cumpla su función necesita luz solar directa para crecer fuerte, riego consciente, es decir que solo necesita agua cuando la tierra está seca por complejo y un drenaje eficiente para evitar encharcamiento y pudrición de raíces.