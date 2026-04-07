El truco casero para limpiar la bombilla del mate y eliminar el sabor metálico en minutos

Un truco casero con pocos ingredientes que elimina sabores molestos en minutos y proteger la calidad de tu mate.

El mate es una bebida que consumen millones de personas pero hay un problema común que muchos pasan por alto: la acumulación de sarro que genera un sabor metálico desagradable. Esto se produce por el uso continuo, la humedad, la yerba y el contacto permanente con agua caliente.

El truco más efectivo para eliminar el sarro es a través de una limpieza profunda usando bicarbonato y vinagre. Ambos ingredientes funcionan como un limpiador natural en el que puedes sumergir bombillas de acero inoxidable o alpaca durante algunos minutos sin dañarlas.

El mate: bebida adorada. El truco para limpiar la bombilla en casa y sin productos químicos. Archivo Cómo limpiar la bombilla del mate Colocá la bombilla en un vaso resistente

Cubrí la bombilla con vinagre blanco

Agregá el bicarbonato: va a producir efervescencia

Dejá actuar durante 20 minutos

Enjuagá con agua caliente

Usá un limpia bombilla para remover restos Otro truco para limpiar el mate Otro truco casero que funciona como un desincrustante natural es el agua con limón. Es un método suave y consiste en llenar una olla con agua y el jugo de medio limón. Luego hay que hervirla con la bombilla dentro durante 5 minutos y retirar. Finalmente, se enjuaga y limpia con un cepillo suave.

El mate es una de las bebidas tradicionales de la Argentina. Foto: Shutterstock Métodos caseros para limpiar la bombilla. Shutterstock Para evitar que la bombilla se vuelva a tapar es importante secarla después de usarla y realizar una limpieza diaria con agua caliente y limpia bombilla para sacar los restos de yerba. También es necesario dejarla secar al exterior y guardarla en un lugar ventilado para evitar la humedad.