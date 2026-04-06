El secreto del mate que pocos conocen: las hierbas que ayudan a la memoria y mejoran la concentración

El mate es parte de la rutina diaria de millones de personas, pero pocos saben que también puede convertirse en un aliado para la memoria. Al sumar ciertas hierbas , esta infusión no solo aporta energía, sino que también puede ayudar a mejorar la concentración de forma natural.

Antes de incorporarlas, es recomendable comenzar con pequeñas cantidades e ir probando combinaciones según el gusto. También es importante evitar excesos y consultar con un profesional en caso de dudas o condiciones de salud particulares.

Una de las menos utilizadas es el romero. Sus hojas contienen compuestos aromáticos que se asocian con la mejora de la memoria y la protección de las funciones cognitivas.

La menta, por su parte, aporta mentol, un componente que estimula el sistema nervioso, mejora el estado de alerta y favorece la concentración. Además, su aroma refrescante puede influir positivamente en el estado de ánimo.

Las hierbas que se pueden sumar en el mate.

Otra opción es la cúrcuma, conocida por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias . Algunos estudios sugieren que puede contribuir a la salud cerebral. Para mejorar su absorción, se recomienda combinarla con una pizca de pimienta negra.

La canela también suma beneficios, ya que ayuda a reducir el estrés oxidativo y favorece la circulación sanguínea, factores vinculados al buen funcionamiento del cerebro.

La canela y el clavo de olor son beneficiosas para las plantas Foto: Shutterstock La canela y el clavo de olor son beneficiosas para la salud. Shutterstock

El momento del día también influye en sus efectos. Las hierbas más estimulantes, como la menta o la canela, se recomiendan durante la mañana o la tarde, cuando se necesita mayor enfoque. En cambio, es preferible evitar combinaciones muy intensas por la noche para no interferir con el descanso.

Incorporar estas hierbas al mate es una forma simple y accesible de sumar beneficios a una rutina diaria, acompañando la concentración y el bienestar general.