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El tender tradicional está desapareciendo: la tendencia que seca la ropa más rápido y ocupa menos espacio

Cada vez más personas dejan de usar el tender por la falta de espacio y la humedad que genera.

Marla Ferrón

La alternativa práctica para secar la ropa.&nbsp;

La alternativa práctica para secar la ropa. 

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Secar la ropa en un tender fue durante años la opción más simple en el hogar. Sin embargo, en departamentos y monoambientes cada vez se usa menos: ocupa espacio, dificulta la circulación y puede generar humedad en el ambiente.

Además, la ropa tarda varias horas en secarse y la humedad queda atrapada, lo que favorece la aparición de moho y hongos en las paredes. En invierno, incluso, pierde efectividad y puede resultar peligroso colocarlo cerca de estufas o calefactores.

Frente a este escenario, el tender eléctrico vertical se convirtió en una alternativa cada vez más elegida. Su diseño compacto permite ahorrar espacio y secar la ropa de forma más rápida y eficiente, incluso en espacios reducidos.

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Tender el&eacute;ctrico: la tendencia que ahorra tiempo y espacio.&nbsp;

Tender eléctrico: la tendencia que ahorra tiempo y espacio.

Por qué el tender eléctrico gana terreno

Entre sus principales ventajas se destacan:

  • Secado más rápido que el tender tradicional
  • Menor acumulación de humedad en el ambiente
  • Ahorro de espacio en departamentos chicos
  • Mayor comodidad para el uso diario

A diferencia del tender común, este tipo de dispositivo utiliza calor para acelerar el secado de las prendas, lo que permite obtener resultados en menos tiempo y sin depender del clima.

Cómo funciona esta tendencia

El tender eléctrico cuenta con resistencias internas que generan calor de forma uniforme. Esto permite secar la ropa en pocas horas, incluso en días húmedos o lluviosos. En promedio, puede dejar las prendas listas en un plazo de entre 3 y 5 horas, dependiendo del tipo de tela. Las más gruesas pueden tardar un poco más, pero aun así el proceso es más rápido que el secado tradicional.

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Los tenders el&eacute;ctricos cuentan con cable y enchufe.&nbsp;

Los tenders eléctricos cuentan con cable y enchufe.

Para quién es ideal

Esta opción resulta especialmente útil para:

  • Personas que viven en departamentos o monoambientes
  • Hogares con poco espacio disponible
  • Zonas con alta humedad o bajas temperaturas
  • Quienes necesitan secar ropa de forma rápida

Aunque el tender tradicional sigue siendo una alternativa económica, cada vez más personas lo reemplazan por opciones más prácticas y eficientes, que se adaptan mejor al ritmo actual y a las necesidades de los hogares modernos.

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