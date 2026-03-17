El significado de que tu perro duerma panza arriba: qué quiere decir esa tierna postura

La forma en que duermen los perros tiene un significado especial, según los especialistas en masctoas.

Los que tienen perros alguna vez los han encontrado durmiendo bajo un sueño profundo con las patas al aire y la panza para arriba. Esa postura no es casual y tiene un significado, según los expertos y estudiosos de animales.

El significado de la postura Si bien parece que es una posición incómoda, los especialistas en comportamiento canino señalan que es uno de los mayores cumplidos que la mascota puede hacerle a su familia humana. Se trata de un lenguaje silencioso que revela sobre el estado físico y emocional.

En el mundo de las mascotas exponer el abdomen es una vulnerabilidad crítica porque es donde están los órganos vitales. Es por eso que cuando un perro elige dormir así está enviando un mensaje claro y es que está 100% seguro.

La veterinaria Jennifer McClenahan señaló que la postura es un reflejo de un animal que ama su entorno: "Un perro que duerme así no podría estar en un mejor lugar", señaló la experta.

Gemini_Generated_Image_e9v0yee9v0yee9v0 Cada postura tiene un significado. Fuente: IA Gemini. Además de lo emocional, dormir panza arriba tiene una explicación biológica muy práctica y es la regulación térmica. El abdomen tiene menos pelaje que el resto del cuerpo y exponerlo al aire ayuda al perro a liberar calor y refrescarse, especialmente en verano.