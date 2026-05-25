Lo que los británicos realmente quieren decir cuando dicen "sorry"

En Reino Unido, pedir disculpas diciendo " sorry " es más que eso: es un reflejo cultural, una válvula de escape de cinco letras que se usa para suavizar peticiones, disimular situaciones incómodas, llenar silencios en una conversación y evitar el horror nacional de parecer maleducado .

Quizás no sea casualidad que personajes tan famosos por su cortesía como Paddington y Mary Poppins sean británicos.

Los británicos pronuncian la palabra una media de 9 veces al día, más de 3.000 veces al año.

Pero para los visitantes, el enigma no reside en la frecuencia con la que la oyen, sino en descifrar su verdadero significado.

Y es que, cuando un británico dice "lo siento", eso puede significar arrepentimiento. También puede significar "disculpe", "hágase a un lado", "no estoy de acuerdo", "date prisa", "estás bloqueando el pasillo", "no te oí" o "estoy haciendo todo lo posible por no parecer molesto".

Si bien estos usos no son exclusivos de Reino Unido, la frecuencia, el tono y los sutiles cálculos sociales que implican sí lo son.

En una sociedad conocida por tratar de evitar enfrentamientos, pedir disculpas se ha convertido en una de sus herramientas más versátiles: una forma de gestionar el espacio personal, suavizar los desacuerdos, evitar la confrontación y hacer cumplir las normas sin parecer abiertamente descortés.

En esencia, "sorry" es una palabra que ofrece una visión fascinante de las muchas peculiaridades culturales que definen a los británicos, y para los visitantes, aprender a descifrarla puede marcar la diferencia entre un intercambio amistoso y un desconcertante malentendido.

1. "Sorry!" en la calle

Lo que parece: una disculpa.

Lo que suele significar: tú me estorbas, yo te estorbo, ambos hemos estado brevemente demasiado cerca físicamente el uno del otro y ahora debemos neutralizar la incomodidad de inmediato.

Esto no se trata tanto de culpar a alguien, sino de la profunda incomodidad que existe en Reino Unido con la intimidad accidental: el horror de rozar el abrigo de un desconocido, bloquear la acera o permanecer en el mismo pequeño espacio público un segundo de más.

Alguien puede decirlo cuando choca contigo, cuando tú chocas con ellos, o incluso cuando ninguno de los dos ha hecho nada malo más allá de rozarse los hombros y calcular mal la geometría de la acera.

Puede significar "disculpe", "después de usted", "por favor, apártese" o "finjamos que este pequeño choque nunca ocurrió".

La cuestión no es culpar a nadie, sino reconciliarse; una palabra rápida que permite seguir adelante sin que nadie se vea afectado por la indignidad de una confrontación abierta.

Getty Images/ BBC/ Javier Hirschfeld Los británicos dicen "lo siento" una media de 9 veces al día, pero la palabra a menudo hace algo más que disculparse.

2. "Sorry?"

Lo que parece: una petición para que se repita algo.

Lo que suele significar: no te oí, o sí te oí, pero necesito un momento para asimilar lo que acabas de decir.

Esta disculpa tan apreciada -con una sutil entonación ascendente al final- es una de las herramientas conversacionales más útiles del inglés.

Puede significar "¿perdón?", "¿podrías repetirlo, por favor?" o, simplemente, "necesito un segundo".

Dado que "¿qué?" puede sonar demasiado brusco, "¿perdón?" se convierte en la alternativa más suave y menos confrontativa.

Para los visitantes, resulta práctico en lugares como pubs y estaciones de tren, con conversaciones rápidas, y especialmente útil en zonas con fuertes acentos regionales.

Sin embargo, si se usa con un tono más frío o incrédulo, puede convertirse en una advertencia típicamente británica: te escuché, pero te doy la oportunidad de reconsiderar lo que dijiste.

3. "Sorry, can I ...?"

Lo que parece: una petición educada.

Lo que suele significar: necesito ocupar un poquito de espacio y pido disculpas de antemano por las molestias que pueda ocasionar mi presencia.

Esta es la típica disculpa británica de autominimización. La oirás en trenes, cafeterías, butacas de teatro, vestíbulos de hoteles y en cualquier lugar donde alguien necesite hacer algo perfectamente razonable.

"Disculpe, ¿puedo pasar?": "disculpe, ¿hay alguien sentado aquí?"; "disculpe, ¿podría preguntar…?".

En realidad, quien habla no lo siente. Simplemente suaviza el acto de preguntar, entrar, sentarse, alcanzar algo o simplemente estar presente en público.

En una cultura más directa, un simple "¿está libre este asiento?" sería suficiente. En Reino Unido, a menudo se recurre primero al "disculpe", como si ocupar una silla vacía requiriera un pequeño acto de contrición.

4. "Oh, sorry…"

Lo que parece: una disculpa sincera.

Lo que suele significar: me opongo, pero voy a hacer que suene como una disculpa.

Esto puede sonar como una disculpa sincera, pero normalmente no lo es. En Reino Unido, donde la franqueza puede resultar terriblemente incómoda, un seco "oh, perdón..." es lo que se suele oír cuando alguien necesita reclamar su sitio sin parecer abiertamente agresivo.

"Oh, perdón, creo que era el siguiente en la fila"; "oh, perdón, ese es mi asiento"; "oh, perdón, estaba usando eso".

La disculpa le sirve de excusa al hablante; la pausa después de "oh" es lo que causa el daño.

Permite objetar sin dejar de ser técnicamente educado: un compromiso muy británico entre guardar silencio y decir exactamente lo que se piensa.

Getty Images/BBC/ Javier Hirschfeld "Sorry" también puede significar "disculpe", "apúrese", "está bloqueando el pasillo" o "estoy haciendo todo lo posible por no parecer molesto".

5. "Sorry, but…"

Cómo suena: una interrupción educada, como un carraspeo, antes de una rotunda contradicción.

Lo que suele significar: por mucho que intente estar de acuerdo contigo, no puedo. Voy a explicarte por qué te equivocas y no me importa lo que pienses.

Esta es la disculpa preventiva: un pequeño respiro antes de que surja un desacuerdo.

En una cultura donde el desacuerdo abierto puede resultar socialmente ofensivo, "lo siento, pero..." le permite al interlocutor objetar manteniendo la apariencia de cortesía.

Le permite al hablante cuestionar, contradecir o corregir, dejando claro que no busca provocar una discusión, así esté a punto de hacerlo.

Según el tono, puede sonar conciliador, ligeramente exasperado o casi como decir "lo siento, pero no me arrepiento"... La clave está en escuchar lo que viene después del "pero". Ahí suele empezar el verdadero mensaje.

6. "Sorry…" en una cola o en el pub

Cómo suena: un recordatorio de etiqueta

Lo que suele significar: intento que esto no sea incómodo, pero esto no es justo; has roto las reglas.

La sola idea de colarse en Reino Unido da escalofríos: la cola es un lugar sagrado, como la Abadía de Westminster o Wimbledon, y un cortés "perdón..." intercalado sirve como recordatorio de etiqueta de que todos deben respetar las normas en lugar de intentar colarse.

En este contexto, "perdón" es sinónimo de "ponte al final", "no te cueles", "mantén la distancia" o "no te atrevas a saltarte la cola".

En el pub, la misma frase puede significar "es mi turno", "creo que era el siguiente" o "por favor, no finjas que no te diste cuenta de que yo estaba esperando".

Es una corrección disfrazada de cortesía, que suele ser la corrección más británica de todas.

* Si quieres leer el artículo original en inglés de BBC Travel, haz clic aquí

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FUENTE: BBC