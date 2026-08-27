El secreto de los reposteros: al caramelo agregale una cuchara de almidón de maíz
La cocina de repostería suma un ingrediente clave para espesar el caramelo: el almidón de maíz disuelto en agua, logrando un acabado profesional y estable.
El caramelo casero es una de esas recetas que parecen simples, pero que tienen pequeños trucos para conseguir una textura perfecta. Esta versión queda espesa, brillante y con mucho más cuerpo, ideal para acompañar postres, rellenar tortas, bañar flanes o servir sobre helados. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto que hace toda la diferencia: agregar almidón de maíz disuelto en un poco de agua al caramelo. Así se consigue un caramelo más espeso y estable, sin necesidad de cocinarla durante tanto tiempo.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos
Tiempo total de preparación
15 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 200 gr de azúcar
-
- 1 cucharada de almidón de maíz
- 2 cucharadas de agua fría
Pasos
- Colocá el azúcar y los 100 ml de agua en una cacerolita. Cociná a fuego medio, sin revolver, hasta que tome un color dorado.
- Disolvé el almidón de maíz en las 2 cucharadas de agua fría, mezclando bien para que no queden grumos.
- Cuando el caramelo esté dorado, bajá el fuego y agregá la mezcla de almidón de a poco, revolviendo constantemente.
- El gran secreto de esta receta es incorporar el almidón de maíz disuelto: aporta más espesor y cuerpo al caramelo, logrando una salsa que se adhiere mejor a los postres.
- Cociná durante 2 a 3 minutos más, revolviendo, hasta que espese y quede brillante.
- Retirá del fuego y dejá entibiar antes de utilizar. Al enfriarse, adquirirá todavía más cuerpo.