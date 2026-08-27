El secreto de los reposteros: al caramelo agregale una cuchara de almidón de maíz

Pasos

Colocá el azúcar y los 100 ml de agua en una cacerolita. Cociná a fuego medio, sin revolver, hasta que tome un color dorado.

Disolvé el almidón de maíz en las 2 cucharadas de agua fría, mezclando bien para que no queden grumos.

Cuando el caramelo esté dorado, bajá el fuego y agregá la mezcla de almidón de a poco, revolviendo constantemente.

El gran secreto de esta receta es incorporar el almidón de maíz disuelto: aporta más espesor y cuerpo al caramelo, logrando una salsa que se adhiere mejor a los postres.

Cociná durante 2 a 3 minutos más, revolviendo, hasta que espese y quede brillante.