El regreso de Neve Campbell que sacude al fandom de Scream

El estreno está previsto para el 26 de febrero de 2026, y las redes sociales ya hierven con teorías y filtraciones. Neve Campbell de regreso.

Neve Campbell regresa al terror y los fanáticos celebran con emoción contenida. Scream 7, dirigida por Kevin Williamson, promete revivir la tensión y el ingenio que hicieron de la saga un fenómeno cultural. Sidney Prescott vuelve a enfrentar el eco de Ghostface, y el primer adelanto ya encendió las teorías sobre quién se oculta tras la máscara esta vez.

Neve Campbell vuelve La nueva entrega de Scream llega cargada de expectativas tras un proceso lleno de giros. Melissa Barrera y Jenna Ortega, rostros frescos de las últimas películas, quedaron fuera del proyecto, lo que obligó a reescribir el guion y reconfigurar la historia. El cambio, sin embargo, abrió la puerta al regreso de Campbell, algo que muchos consideraban imposible después de su ausencia en la sexta parte.

nevecampbell El avance presentado por Paramount Pictures deja entrever una atmósfera más oscura y emocional. Sidney ya no es solo la víctima que huye del asesino, sino una figura que lleva consigo el peso de su historia. Su presencia trae de vuelta la esencia del terror clásico de los noventa, ese equilibrio entre susto, ironía y crítica a los clichés del propio género.

scream La producción también enfrentó obstáculos logísticos que pusieron a prueba la paciencia del equipo. El rodaje se retrasó varias veces, las locaciones cambiaron y la dirección creativa fue reajustada para mantener viva la identidad de la franquicia. Kevin Williamson, guionista original, decidió tomar el mando para garantizar que la película conserve el espíritu que conquistó a millones.