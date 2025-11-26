El Puma Rodríguez expulsado de un avión: el comentario que provocó el caos

Caos en el aire: el incidente de El Puma Rodríguez y por qué lo bajaron del avión. El descargo completo.

El legendario cantante venezolano José Luis El Puma Rodríguez protagonizó un tenso incidente en Quito, Ecuador. Al artista lo bajaron del avión con destino a Miami tras un cruce con la tripulación. El episodio se grabó y se hizo viral en las redes. El Puma hizo un descarga extenso después del suceso.

Qué dijo el Puma Rodríguez El incidente ocurrió luego de que el artista diera un show en la ciudad. El Puma explicó que se encontraba cansado y que no había dormido durante la noche anterior. Señaló ser un cliente asiduo de la aerolínea, lo que aumentó su molestia por el inconveniente. Se trataba de un vuelo que debía tomar temprano.

pumarodriguez1 El conflicto comenzó por un bolso de mano que contenía medicación vital para el cantante. El artista relató que lo ubicaron en la primera fila, un asiento que no prefiere para viajar cómodo. Esos sitios no permiten tener objetos a la vista sobre las piernas ni en las manos durante el despegue. El Puma decidió poner su bolso debajo del asiento.

El jefe de cabina de los asistentes de vuelo se acercó para indicarle que el bolso no podía estar allí. El artista accedió a entregarlo para que fuera guardado en un compartimento superior de equipaje. Sin embargo, en ese momento, el cantante lanzó un comentario.

Embed - Puma "Dije: 'Este muchacho es un poco tonto'", recordó el artista sobre la frase que usó en ese instante. Luego aclaró que la palabra usada era “pendejada”, refiriéndose a que la situación era una tontería. El comentario fue escuchado por otro tripulante, quien entendió que el artista estaba hablando pestes de su compañero.