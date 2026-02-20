El postre ideal para el verano: cómo hacer bocaditos de yogur, chocolate y frutillas

Una receta fresca para el verano que combina yogur, chocolate y frutillas en pocos pasos: ideal para disfrutar solo o en familia.

Los bocaditos de yogur son una opción fresca y simple para los días de calor de verano.

Cuando las temperaturas suben y el calor se vuelve protagonista del verano, las recetas frescas y fáciles ganan terreno en la cocina. Los bocaditos de yogur, chocolate y frutillas se posicionan como una opción liviana, práctica y sin horno, ideal para disfrutar como postre o merienda.

La combinación es simple pero efectiva: la cremosidad del yogur aporta suavidad, el chocolate suma un toque dulce y crocante, y las frutillas brindan frescura y un contraste ácido que equilibra el sabor. Además, se trata de una preparación que puede adaptarse con distintos tipos de yogur, desde natural hasta griego, según la textura que se prefiera.

Cómo preparar bocaditos de yogur, chocolate y frutillas Para hacerlos, se necesitan yogur natural o griego, frutillas frescas lavadas y cortadas, y chocolate para derretir (puede ser semiamargo o con leche). Primero se mezclan las frutillas picadas con el yogur y se colocan pequeñas porciones sobre una placa con papel manteca o silicona, formando pequeños montículos.

Luego se llevan al freezer durante al menos dos horas, hasta que estén bien firmes. Una vez congelados, se bañan o se cubren parcialmente con chocolate previamente derretido y se vuelven a llevar al frío unos minutos más para que el chocolate solidifique. El resultado son bocaditos helados, cremosos por dentro y crocantes por fuera.