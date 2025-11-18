El país que la inteligencia artificial recomienda para vivir en Sudamérica

Según la inteligencia artificial, este es el país que ofrece la mejor calidad de vida en Sudamérica gracias a su estabilidad y servicios.

La inteligencia artificial señala a Uruguay como destino ideal para quienes buscan bienestar y estabilidad.

Cuando se habla de calidad de vida en Sudamérica, la inteligencia artificial y los rankings internacionales coinciden en un nombre: Uruguay. El pequeño país vecino aparece como el mejor lugar para establecerse en la región, gracias a su estabilidad política, seguridad y servicios públicos accesibles.

Un país tranquilo y estable Según la IA, Uruguay se destaca por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad y un sistema de salud que resulta más accesible que en otros países de la región. A esto se suma una buena calidad ambiental y urbana, con ciudades que ofrecen un ritmo de vida más relajado.

Cabo Polonio, Uruguay Uruguay lidera los rankings de calidad de vida en Sudamérica según evaluaciones de inteligencia artificial. Shutterstock Los números lo respaldan De acuerdo con el índice de calidad de vida de Numbeo 2025, Uruguay ocupa el primer puesto en América Latina con un puntaje de 139,81. Este dato lo coloca no solo como líder regional, sino también entre los países mejor posicionados a nivel mundial.