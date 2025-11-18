El país que la inteligencia artificial recomienda para vivir en Sudamérica
Según la inteligencia artificial, este es el país que ofrece la mejor calidad de vida en Sudamérica gracias a su estabilidad y servicios.
Cuando se habla de calidad de vida en Sudamérica, la inteligencia artificial y los rankings internacionales coinciden en un nombre: Uruguay. El pequeño país vecino aparece como el mejor lugar para establecerse en la región, gracias a su estabilidad política, seguridad y servicios públicos accesibles.
Un país tranquilo y estable
Según la IA, Uruguay se destaca por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad y un sistema de salud que resulta más accesible que en otros países de la región. A esto se suma una buena calidad ambiental y urbana, con ciudades que ofrecen un ritmo de vida más relajado.
Te Podría Interesar
Los números lo respaldan
De acuerdo con el índice de calidad de vida de Numbeo 2025, Uruguay ocupa el primer puesto en América Latina con un puntaje de 139,81. Este dato lo coloca no solo como líder regional, sino también entre los países mejor posicionados a nivel mundial.
Qué lo hace atractivo
- Seguridad y baja criminalidad.
- Servicios de salud accesibles.
- Poder adquisitivo relativamente alto.
- Buena calidad ambiental y urbana.
- Estilo de vida tranquilo y equilibrado.
Otros países destacados
Si bien Uruguay encabeza el ranking, también aparecen bien posicionados Chile, por su desarrollo económico y servicios, y Argentina, por su oferta cultural y educativa, aunque con desafíos económicos.