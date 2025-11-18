Presenta:

Tendencias

|

Inteligencia Artificial

El país que la inteligencia artificial recomienda para vivir en Sudamérica

Según la inteligencia artificial, este es el país que ofrece la mejor calidad de vida en Sudamérica gracias a su estabilidad y servicios.

Alejandro Llorente

La inteligencia artificial señala a Uruguay como destino ideal para quienes buscan bienestar y estabilidad.

La inteligencia artificial señala a Uruguay como destino ideal para quienes buscan bienestar y estabilidad.

Shutterstock

Cuando se habla de calidad de vida en Sudamérica, la inteligencia artificial y los rankings internacionales coinciden en un nombre: Uruguay. El pequeño país vecino aparece como el mejor lugar para establecerse en la región, gracias a su estabilidad política, seguridad y servicios públicos accesibles.

Un país tranquilo y estable

Según la IA, Uruguay se destaca por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad y un sistema de salud que resulta más accesible que en otros países de la región. A esto se suma una buena calidad ambiental y urbana, con ciudades que ofrecen un ritmo de vida más relajado.

Te Podría Interesar

Cabo Polonio, Uruguay
Uruguay lidera los rankings de calidad de vida en Sudam&eacute;rica seg&uacute;n evaluaciones de inteligencia artificial.

Uruguay lidera los rankings de calidad de vida en Sudamérica según evaluaciones de inteligencia artificial.

Los números lo respaldan

De acuerdo con el índice de calidad de vida de Numbeo 2025, Uruguay ocupa el primer puesto en América Latina con un puntaje de 139,81. Este dato lo coloca no solo como líder regional, sino también entre los países mejor posicionados a nivel mundial.

Qué lo hace atractivo

  • Seguridad y baja criminalidad.
  • Servicios de salud accesibles.
  • Poder adquisitivo relativamente alto.
  • Buena calidad ambiental y urbana.
  • Estilo de vida tranquilo y equilibrado.

Otros países destacados

Si bien Uruguay encabeza el ranking, también aparecen bien posicionados Chile, por su desarrollo económico y servicios, y Argentina, por su oferta cultural y educativa, aunque con desafíos económicos.

Archivado en

Notas Relacionadas